Santi Mina, definitivamente a prisión: la Justicia activa la ejecución de su condena de cuatro años

La Audiencia Provincial de Almería ha iniciado los trámites para que el exdelantero del Celta y del Valencia cumpla los cuatro años de cárcel impuestos por abuso sexual; la condena ya es firme después de que el Tribunal Supremo rechazase tanto el recurso de su defensa como el de la acusación

Santi Mina está ya a un paso de consumar su ingreso en prisión. La Audiencia Provincial de Almería ha activado el procedimiento para ejecutar la pena de cuatro años de cárcel que le fue impuesta por un delito de abuso sexual cometido en julio de 2017 en Mojácar.

El exfutbolista del Celta de Vigo y del Valencia, que lleva varios años alejado del fútbol profesional, se encuentra ahora ante el último paso para cumplir una condena que ya no admite más recursos.

Según recoge el auto fechado el pasado 19 de octubre, al que se ha dado curso ahora, el tribunal ha concedido un plazo de diez días a las partes personadas para presentar alegaciones sobre las condiciones y la forma en la que deberá hacerse efectiva la resolución judicial. Se trata, por tanto, del inicio de los trámites para materializar su entrada en prisión

La condena de Santi Mina, ya firme

Este movimiento judicial llega después de que el Tribunal Supremo desestimase a finales de septiembre el recurso de casación presentado por la defensa del futbolista. Mina solicitaba su absolución al considerar que había incurrido en un error vencible sobre el consentimiento de la víctima, pero el alto tribunal rechazó sus argumentos y confirmó los cuatro años de prisión.

La sentencia considera probado que el exdelantero realizó dos actos sexuales sin consentimiento de la mujer, aprovechándose de las circunstancias y de la proximidad y sorpresa con las que se produjeron los hechos. El Supremo también aclaró que el hecho de que interrumpiese su comportamiento cuando la víctima le pidió que parase no significa que existiese consentimiento previo.

De esta forma, el alto tribunal ratificó el criterio que ya habían mantenido tanto la Audiencia Provincial de Almería como el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), dejando cerrada la vía judicial para la defensa.

Doce años sin poder acercarse a la víctima

El auto de ejecución también contempla las medidas de protección para la mujer. Santi Mina tendrá prohibido acercarse a menos de 500 metros de ella o comunicarse por cualquier medio durante un periodo de 12 años.

Además, la Audiencia Provincial ha ofrecido a la acusación particular la posibilidad de presentar alegaciones sobre el procedimiento para hacer efectiva la indemnización de 25.000 euros que el futbolista debe abonar a la víctima en concepto de daños morales.

Esta cantidad ya había sido rebajada anteriormente de los 50.000 euros inicialmente establecidos, una decisión que también fue confirmada por el Tribunal Supremo.

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El Supremo rechazó aumentar la condena

La resolución del alto tribunal no solo desestimó las pretensiones de la defensa de Mina, sino también las de la acusación particular, que reclamaba una pena superior para el exfutbolista.

La víctima solicitaba que los hechos fueran considerados un delito de agresión sexual con penetración y que se elevase la condena hasta los ocho años de prisión. De manera subsidiaria, pedía seis años al entender que se habían producido dos actos sexuales penetrativos diferenciados.

Sin embargo, el Supremo tampoco aceptó estas peticiones y mantuvo la calificación jurídica de los hechos y la pena de cuatro años de cárcel. Igualmente, descartó condenar como cooperador necesario o cómplice al segundo acusado, que había resultado absuelto durante el juicio.

El Celta rescindió su contrato en 2023

La carrera deportiva de Santi Mina quedó marcada para siempre por este procedimiento judicial. El delantero, que llegó a ser uno de los referentes ofensivos del Celta de Vigo, vio cómo el club gallego rescindía unilateralmente su contrato en agosto de 2023, después de conocerse la sentencia condenatoria.

Desde entonces, el futbolista permanece sin equipo y alejado del fútbol profesional. Ahora, con la condena firme y la Audiencia Provincial de Almería poniendo en marcha su ejecución, Mina afronta el procedimiento definitivo para cumplir los cuatro años de prisión.