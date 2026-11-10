El Betis llega a El Gran Derbi con una llamativa ventaja adicional sobre el Sevilla

Los de Pellegrini se presentarán en el duelo cainita con una renta sobre los nervionenses que supera con creces a la del último derbi en Nervión a pesar de disputarse una jornada antes

El próximo sábado 21 de noviembre se disputará el primer derbi de la temporada con el Ramón Sánchez-Pizjuán como escenario y, aunque el Betis juega este jueves el partido aplazado de la Copa del Rey, los dos equipos piensan ya inevitablemente en la gran cainita de la capital hispalense.

Un choque de eterna rivalidad que llega como viene siendo habitual en los últimos años con los verdiblancos por delante de los sevillistas en la tabla clasificatoria después del cambio de tornas producido tras el dominio nervionense en buena parte de este siglo.

Los de Pellegrini se desplazarán a Nervión con los mejores guarismos de su historia tras la disputa de 12 jornadas y afianzado en la cuarta plaza, mientras que el Sevilla ha logrado que este derbi vuelva a tener tintes europeos al alcanzar el parón en la sexta posición, que concede el pasaporte para la Conference League.

Ocho puntos separan a Betis y Sevilla

Aun así, pese a que los de García Plaza han firmado un arranque mejor de lo esperado y que solo hay un equipo entre los dos, la Real Sociedad, la distancia de puntos es considerable a favor de los verdiblancos, que ahora mismo suman 26 puntos en su casillero tras imponerse al Elche, mientras que su eterno rival no pudo superar al Alavés en casa y registra 18 unidades.

Por tanto, Betis y Sevilla afrontan el derbi de la próxima jornada con una diferencia entre ambos de ocho puntos, lo que supone una ventaja adicional para los heliopolitanos con respecto al duelo cainita del curso pasado en la 'Bombonera' de Eduardo Dato.

Hace un año e Betis tenía tres puntos menos de renta

Dicho partido se jugó una jornada después, en la 14, y por entonces, la brecha entre ambos era de cinco puntos, ya que el Betis era quinto, con 21 unidades, mientras que el Sevilla marchaba undécimo con 16. Por ende, afrontaban la cita con peores números que ahora, pero más igualados, hasta el extremo de que un triunfo nervionense lo habría dejado a dos dígitos, pero se impusieron los visitantes por 0-2.

En este caso, si vuelve a llevarse el máximo botín del Ramón Sánchez-Pizjuán, el Betis abrirá una brecha considerable con respecto al Sevilla de 11 puntos, solo dos por debajo de los que tenían los heliopolitanos en el segundo derbi del curso anterior, en La Cartuja. Aquel duelo lo enfilaron con 13 puntos de renta de los béticos, reflejo de que este curso los de Pellegrini podrían poner muy pronto un abismo de por medio a pesar de que García Plaza mejora a Almeyda.

Si el Sevilla se impone en el derbi, se quedará a cinco puntos, los mismos que lucía la clasificación en la 25/26 tras la conslusión de la jornada 13.