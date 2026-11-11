Unai Simón, Oyarzabal, Zubimendi o Nico Williams peligrarían para Luis de la Fuente por la Euskal Selekzioa

La FVF se ha dirigido al CSD y la RFEF en su deseo de conseguir la oficialidad de la Euskal Selekzioa, lo que le permitiría participar en competiciones internacionales

La Federación Vasca de Fútbol (FVF), en su empeño por conseguir que la oficialidad de la que Euskadi ya dispone en otros deportes como Pelota, donde compite en Mundiales, ha dado un paso más hacia su objetivo y se ha puesto en contacto con el Consejo Superior de Deportes (CSD) para tratar de conseguir lo propio también en fútbol.

La institución dirigida por Iker Goñi lo ha hecho así saber al CSD bajo la vía del artículo 48.2 de la Ley 39/2022 del Deporte, basada en el arraigo histórico y social de la modalidad deportiva.

La intención de la FVF no es otra que conseguir participar en torneos oficiales de ámbito internacional en todas las categorías, por lo que además de al CSD también ha elevado su petición a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Unai Simón, mejor portero del Mundial.

El artículo 48.2 de la Ley 39/2022 del Deporte al que se aferra la Federación Vasca de Fútbol

El artículo 48.2 de la Ley 39/2022, de 30 de diciembre, al que se agarra la FVF en sus pretensiones contempla que las federaciones deportivas autonómicas puedan participar de manera directa en el ámbito internacional cuando la federación internacional correspondiente así lo permita. Para ello, además, deben tratarse de modalidades deportivas o especialidades con un arraigo histórico y social en su comunidad autónoma.

Según la FVF, “el fútbol vasco reúne una trayectoria histórica y una implantación social que justifican esta solicitud. Para fundamentar su petición, la federación aportará documentos históricos y sociales que documenten el arraigo de la práctica futbolística, el papel de los clubes, la trayectoria de sus selecciones y su dimensión social e institucional”.

En esa carrera hacia la oficialidad, la FVF cuenta con el apoyo del Gobierno Vasco, que en el compromiso 57 de su programa de gobierno especifica “la internacionalización de las selecciones nacionales y apoyar a las selecciones deportivas vascas que opten por avanzar en la oficialidad de sus selecciones para participar en campeonatos oficiales internacionales, tomando en consideración el marco del acuerdo alcanzado con el Gobierno español”.

Esta petición de la Federación Vasca de Fútbol coincide con la nueva denominación de sus selecciones, que atienden al nombre de Euskal Selekzioa, que este sábado se mide a Venezuela en San Mamés.

Nico Williams y Zubimendi.

¿Cómo afectaría la oficialidad de la Euskal Selekzioa a la Selección Española?

La pregunta que todo amante al fútbol de selecciones se hace ahora es si, esta propuesta de la Federación Vasca de Fútbol alcanza su objetivo, cómo afectaría a la Selección Española de Luis de la Fuente y el resto de categorías, desde la sub 21 de David Gordo hasta las inferiores.

En primer lugar hay que tener en cuenta un matiz jurídico, pues la oficialidad de Euskadi no implicaría automáticamente que los jugadores vascos pudieran jugar indistintamente con España y con Euskadi, amén de que la FIFA tendría que resolver el encaje de la nueva federación, así como sus criterios de elegibilidad y la situación de los futbolistas que ya han representado a España y que, incluso, han ganado un Mundial con ella o una Eurocopa.

La propia Federación Vasca, de hecho, busca un acuerdo que sea compatible con la normativa internacional y que respete la voluntad de los deportistas. Relevante también qué pasaría con los jugadores navarros, como es el caso, sin ir más lejos, de Nico Williams, pues históricamente, la selección de Euskadi ha convocado a numerosos futbolistas navarros. Futbolistas como Kike Barja, nacido en Noáin, Navarra, está en la presente convocatoria de Euskadi, por ejemplo.

Unai Simón, Oyarzabal, Zubimendi...

En lo que afecta a la Selección Española, nombres de internacionales españoles tan consagrados con la Roja como Unai Simón, Mikel Oyarzabal, Martín Zubimendi o Nico Williams podrían verse afectados de manera directa o indirecta, amén del francés Aymeric Laporte, que es nacionalizado y goza también de raíces vascas, o de Barrenetxea, quien también ha entrado en los planes de Luis de la Fuente. Lo mismo ocurriría con Mikel Merino o Sancet, nacidos en Pamplona. Este último, de hecho, está en la lista de la Euskal Selekzioa para medirse a Venezuela.

Oyarzabal, lamentándose con la Real.

En lo que respecta a la sub 21 o a jugadores que han formado parte del combinado español en otros momentos, hay jugadores como Jon Martín, Peio Canales, Kepa Arrizabalaga, Vivian, Turrientes...