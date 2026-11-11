Fernando Roig desmiente un ultimátum a Iñigo Pérez: "Yo no he silbado en mi vida"

El presidente del Villarreal sale en defensa del entrenador navarro y reclama el respaldo de la afición en un momento complicado para el equipo, después de una victoria ante el Getafe que considera importante para recuperar sensaciones pero que ni mucho menos fue una reválida para el técnico

Fernando Roig tomó la palabra ante la parroquia amarilla para rebajar la incertidumbre que en las últimas semanas ha girado alrededor de la figura de Iñigo Pérez. El presidente del Villarreal quiso dejar claro que la victoria frente al Getafe no se interpretó internamente como un ultimátum para el entrenador.

El mandamás del 'Submarino' atendió a los medios de comunicación antes de acceder a la Gala Endavant de la temporada 2026/2027 y defendió el proyecto lanzando un mensaje directo a los aficionados más críticos, reclamándoles que estén al lado del equipo cuando más lo necesita.

Roig sale en defensa de Iñigo Pérez

El máximo mandatario amarillo ha rechazado que el último triunfo liguero fuese una prueba para medir la continuidad del técnico. "No es una reválida, es un buen triunfo para todo el equipo, no para Iñigo, sino para el Villarreal. Yo creo que es un buen triunfo, un triunfo que nos ayudará a alcanzar el objetivo".

Además, ha aprovechado para dirigirse a los seguidores que han mostrado su descontento con el equipo en las últimas semanas. "A la gente que ahora está silbando y que no cree, le digo que cuando estemos arriba otra vez aplaudirán. Después no se acordarán de que han silbado. Yo no lo he hecho nunca, no he silbado en mi vida".

"Cuando estemos arriba otra vez aplaudirán y no se acordarán de que han silbado. Yo no lo he hecho nunca, no he silbado en mi vida"

En esa misma línea, Roig ha insistido en la importancia de acompañar al equipo en los momentos complicados. "Después de la semana que habíamos pasado, es para estar contentos. Hay que animar a todo el equipo, a los técnicos, al entrenador y a todos. Hay que apretar y apoyar en los momentos difíciles, que es cuando se demuestra lo que uno es. Ahora es un momento difícil, es cuando los necesitamos y nos tienen que apoyar".

Iñigo Pérez en el último partido ante el Getafe.

Los 15 puntos y el objetivo de la permanencia

Roig también ha valorado la situación clasificatoria del Villarreal, que cuenta con quince puntos y tiene por delante una complicada visita a Barcelona. El presidente ha recordado cuál es la prioridad del club en este momento de la temporada. "El próximo partido será complicado, ya que será en Barcelona, y después ya veremos todo lo demás. Pero es una gran satisfacción poder tener 15 puntos que nos acercan al primer objetivo, que es salvar la categoría. Eso es lo primero y después pensar en lo demás".

En cuanto a las aspiraciones en la Champions League, ha destacado la mejoría respecto al anterior ejercicio y ha marcado la ambición del equipo. "Este año tenemos tres puntos más que el año pasado. Bueno, tres no, el triple. Yo creo que nuestro objetivo es intentar llegar lo más lejos posible".

Satisfacción por los 1.000 partidos en Primera

Otro de los asuntos abordados ha sido el hito histórico que ha alcanzado el Villarreal al disputar sus primeros mil encuentros en Primera División. Un registro que Roig ha celebrado especialmente por haberlo conseguido con una victoria. "Sí, bueno, pero vamos, sí que esperaba los mil partidos. Es una satisfacción poder haber podido lograr esos mil partidos en Primera, y sobre todo por el resultado".

El presidente Fernando Roig durante la Gala Endavant.

Por último, el presidente ha reafirmado su confianza en el proyecto, que cumple 27 temporadas en la máxima categoría y acumula, según sus datos, 18 campañas en competiciones europeas. "Todos estamos animados y con ganas. Con este son 27 años en Primera División y creo que 18 años en Europa. Y ahora hemos apostado por un proyecto que creo que es muy bueno y por eso estoy seguro y confío en que los resultados serán muy buenos".