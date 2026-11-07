El 'Submarino' se pone a mil en Primera: su historia, sus números y sus mejores registros

El conjunto amarillo alcanza una cifra redonda después de 27 temporadas en la máxima categoría, repartidas en dos etapas, y con un balance que refleja su crecimiento hasta convertirse en uno de los habituales de la élite

Más allá de la importancia del partido por el futuro de Iñigo Pérez en el banquillo, el Villarreal vivirá este domingo una jornada muy especial en La Cerámica puesto que será el encuentro número 1.000 del conjunto castellonense en Primera División, un hito que pone perspectiva a la trayectoria de un club que ha pasado de ser un recién llegado a consolidarse entre los equipos más competitivos del fútbol español.

Este millar de partidos llega gracias a 27 temporadas en la máxima categoría, repartidas en dos etapas, con dos descensos y otros tantos regresos inmediatos que terminaron marcando el crecimiento de la entidad de La Plana. Lo llamativo de su caso es que su historia en Primera se inicia históricamente muy tarde, a finales de los 90, sumando desde entonces 27 de los últimos 29 años en la máxima categoría, algo que está solo al alcance de los grandes.

Del Bernabéu a los 1.000 partidos

El camino del Villarreal en Primera División comenzó el 31 de agosto de 1998. Su estreno tuvo lugar en el Santiago Bernabéu, donde el equipo entonces dirigido por José Antonio Irulegui cayó por 4-1 ante el Real Madrid. Aquella tarde, Gica Craioveanu hizo historia al convertirse en el primer futbolista amarillo en marcar un gol en la máxima categoría.

El primer once del 'Submarino' en la élite estuvo formado por Palop, Pascual, Roberto, Arregui, Albelda, Díaz, Gerardo, Craioveanu, Alfaro, Moisés y Alberto.

La primera victoria no tardó en llegar. En la cuarta jornada de aquella temporada 1998/1999, el Villarreal goleó por 5-0 a la UD Salamanca, aunque el desenlace del campeonato fue mucho menos feliz. El equipo terminó descendiendo después de perder ante el Sevilla una eliminatoria por la permanencia.

Un año después consiguió regresar a Primera, donde permaneció durante doce temporadas consecutivas. El siguiente bache se produjo en la campaña 2011/2012, cuando volvió a sufrir un descenso que todavía permanece en la memoria de sus aficionados. Lo hizo de manera especialmente dolorosa, después de haber disputado esa misma temporada la Liga de Campeones.

Una derrota ante el Atlético de Madrid en la última jornada, unida a una combinación de resultados adversos, condenó al conjunto amarillo a un año en el infierno. Sin embargo, y como ya había sucedido en su primer descenso, reaccionó inmediatamente y consiguió el ascenso en la campaña siguiente. Desde entonces, no ha vuelto a abandonar la máxima categoría.

421 victorias y casi 1.500 goles

El balance estadístico del Villarreal antes de alcanzar este millar de encuentros también permite medir su trayectoria. En sus primeros 999 partidos en Primera ha conseguido 421 victorias, 260 empates y 318 derrotas.

En el apartado goleador, el 'Submarino' ha celebrado 1.466 tantos y ha encajado 1.238, dejando un saldo positivo de 228 goles que refleja su capacidad para competir y mantenerse durante tantos años en la élite.

Pellegrini, el mejor Villarreal de la historia

En cuanto a sus resultados clasificatorios, el techo del club sigue estando en la temporada 2007/2008. Aquel Villarreal dirigido por Manuel Pellegrini terminó segundo, convirtiéndose en subcampeón de Liga y estableciendo su récord de puntuación en Primera División, con 77 puntos.

El técnico chileno también estuvo al frente del equipo que consiguió la primera tercera posición de su historia, en la campaña 2004/2005. Dos décadas después, el conjunto castellonense volvió a repetir ese resultado, esta vez con Marcelino García Toral en el banquillo, la pasada temporada. Tres podios ligueros que resumen la dimensión que ha adquirido el Villarreal desde aquel estreno en el Bernabéu.