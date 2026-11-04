Así queda la Champions League con la remontada del Real Madrid, la derrota del Betis o la goleada histórica del Como: resultados y clasificación

La cuarta jornada de la Champions League este miécoles ha dejado nueve encuentros repletos de goles, con la agónica victoria madridista en Atenas, el tropiezo del Liverpool en Estambul y la contundente goleada del Como ante el Lens...

La jornada de Champions League de este miércoles comenzó con dos encuentros llenos de emoción, goles y alternativas en el marcador. Tanto el Fenerbahçe como el Real Madrid consiguieron imponerse por 3-2 al Liverpool y al AEK de Atenas, respectivamente, en dos partidos que se decidieron por pequeños detalles.

En el encuentro disputado en Estambul, el conjunto inglés comenzó adelantándose en el marcador gracias al tanto de Trey Nyoni, pero Mason Greenwood consiguió devolver la igualdad al partido. Tras el descanso, Alexander Isak volvió a poner por delante a los visitantes, aunque el equipo turco reaccionó rápidamente con el gol de Archie Brown. Finalmente, Vedat Muriqi culminó la remontada en el minuto 79, desatando la euforia de la afición local. El Liverpool volvió a mostrar problemas defensivos y terminó pagando sus errores ante un Fenerbahçe que nunca dejó de creer en la victoria.

Por su parte, el Real Madrid tuvo que sufrir para llevarse los tres puntos frente al AEK de Atenas. El conjunto griego sorprendió a los blancos adelantándose en el marcador por medio de Aboubakary Koïta. Jude Bellingham consiguió empatar antes del descanso, pero el AEK volvió a tomar ventaja en la segunda mitad con el tanto de Stavros Pilios. Cuando parecía que el Madrid podía dejar escapar puntos importantes, Kylian Mbappé apareció para establecer el 2-2. La emoción llegó hasta el último instante y Fede Valverde, con un espectacular disparo desde fuera del área en el tiempo añadido, firmó el definitivo 2-3. El AEK terminó además con un jugador menos tras la expulsión de Koïta.

El Como firma la goleada de la jornada

La gran exhibición ofensiva de la noche tuvo lugar en Francia. El Como protagonizó una goleada histórica ante el Lens, al que derrotó por un contundente 1-9. El conjunto italiano fue muy superior y convirtió el encuentro en una auténtica fiesta goleadora, firmando el resultado más abultado de la jornada.

El equipo de Cesc no levanta el pie del acelerador. Con tres victorias y una derrota, se sitúa entre los ocho primeros de la Liga de Campeones y supone un quebradero de cabeza para sus rivales. Hoy, con el Lens de víctima, además de mostrar el juego compacto que le caracteriza, se convirtió en una máquina de hacer goles.

El Oporto consiguió una convincente victoria por 4-1 frente al Nápoles, demostrando su fortaleza como local y sumando tres puntos importantes. Por su parte, el Manchester City tuvo que trabajar para imponerse al RB Leipzig por 2-3 en Alemania, en uno de los encuentros más competidos de la noche.

El Arsenal también sacó adelante su compromiso frente al Slavia de Praga, al que derrotó por 1-2. El Brujas se impuso al PSV por 1-2 y el Viking derrotó al Sabah por 4-1.

En el último encuentro de los equipos españoles, el Real Betis cayó en Dortmund por 2-1. El conjunto alemán se adelantó en el minuto 49 por medio de Fábio Silva, pero el Betis reaccionó y empató con un tanto de Aitor Ruibal en el 67’. Sin embargo, Konstantinos Karetsas marcó el 2-1 definitivo en el minuto 72.

El Betis plantó cara, pero se quedó sin premio ante un Dortmund más efectivo. La victoria permitió a los alemanes sumar su tercer triunfo en la competición.

Los resultados de la jornada 4 de la Champions League

Clasificación de la Champions League tras la jornada 4

El París Saint-Germain se mantiene como uno de los grandes favoritos, mientras que el Real Madrid continúa con pleno de victorias después de imponerse por 2-3 al AEK de Atenas.

El conjunto parisino suma 12 puntos de 12 posibles y presenta una de las mejores diferencias de goles de la competición. El Real Madrid también alcanza los 12 puntos tras ganar sus cuatro encuentros, confirmando su candidatura a terminar entre los ocho primeros.