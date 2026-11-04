Borussia Dortmund - Betis, en directo el partido de la jornada 4 de la Champions League en vivo online

Sigue en directo en ESTADIO Deportivo la cita histórica que enfrenta en el Signal Iduna Park al Borussia Dortmund con el Betis, que puede sellar ya su pase

¡Muy buenas a todos! Bienvenidos al directo del partidazo que nos espera esta noche en el Signal Iduna Park que enfrenta al Borussia Dortmund con el Betis , que ha viajado dispuesto a todo. ¡Se viene un espectáculo!

El Betis no se ha desplazado a Alemania ni mucho menos como víctima sino como rival a batir después de su peno de victorias en las tres primeras jornadas y con la oportunidad de garantizar la clasificación para la siguiente fase. Y es que 12 puntos garantiza estar entre los 24 mejores en la siguiente ronda.

Una única novedad en la convocatoria del Betis para visitar al Borussia de Dortmund en la Champions League

Pellegrini sufrió la baja de última hora de Álvaro Fidalgo, que se quedó en tierra por un proceso vírico, y se convirtió en la cuarta tercera ausencia junto a Junior Firpo y Cucho Hernández. Tampoco viajó el descarte Iker losada, pero si Facundo Bernal, sancionado en LaLiga.

Niko Kovac dispone de todos sus efectivos para la visita verdiblanca, pues no tiene ni lesionados ni sancionados, si bien tiene cabe la duda de si partirán con cinco atrás o repite con cuatro tras el buen resultado que le dio contra el Bayern en el último partido (2-2).

¡La afición del Betis ya está en el Signal Iduna Park! Los aficionados verdiblancos ubicados en la zona visitante han entrado a campo con mucha antelación y ya se están haciendo notar en el feudo teutón.

¡El Betis, muy respaldado! ¡Hasta 6.000 béticos han viajado a Alemania para animar a los suyos! No se esperaba menos de una de las mejores hinchadas del mundo.

El Betis afronta una noche histórica plena de simbolismo que refleja el crecimiento exponencial de un Betis que se planta en el Signal Iduna Park para medirse con el Borussia Dortmund con la posibilidad de dejar ya cerrada su clasificación entre los 24 primeros y convertir en factible el lujo de acabar en el 'top 8'.

De este modo, con tres victorias en su casillero se encuentra en los puestos cabeceros de la tabla y asaltar el feudo germano supondría alcanzar los 12 puntos, lo que garantiza en la cuarta jornada estar en la siguiente ronda, lo que sería una barbaridad.

Tres bajas en el Betis y un descarte

Para ello, cuenta con el impulso de la victoria contra el Málaga y Pellegrini vuelve a disponer de la mayoría de sus puntales, a excepción de Cucho Hernández, que continúa en el dique seco, si bien pierde a un futbolista más con respeto al último choque por la baja de última hora de Álvaro Fidalgo, que se vio obligado a quedarse en tierra por un proceso vírico.

Tampoco viajaron Junior Firpo, que ya entrena con sus compañeros, pero se encuentra falto de ritmo, ni Iker Losada, descarte de Pellegrini, que no tiene que lamentar ninguna baja nueva de un futbolista de peso y que viajó a Dortmund con intención de hacer historia. Además, vuelve Facundo Bernal, baja en LaLiga por la sanción de cuatro choques.

El Borussia, con todo y una duda en el esquema

Enfrente tendrá a un Borussia que necesita imponerse para dar un salto en la clasificación para compensar su derrota inesperada contra el Bodø/Glimt en la segunda jornada de la Champions, para lo que contará a su favor con el ambiente infernal de su estadio, en el que habrá, eso sí, una nutrida representación de aficionados verdiblancos.

Además, los germanos reciben al Betis con todo el plantel a su disposición, pues no hay ni lesionados ni sancionados, y la duda es qué esquema utilizará Nico Kovac. A priori, las previsiones apuntan al regreso a una defensa de cinco, pero el empate que logró ante el Bayern con cuatro atrás podría propiciar que repita con dicho dibujo.