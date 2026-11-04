Dinamarca - España de Balonmano | Horario, canal y dónde ver en TV el partido de los Hispanos de la EHF EURO Cup 2028

Los Hispanos arrancan EHF EURO Cup 2028 visitando este miércoles a la mejor selección del mundo: Dinamarca

Con el Mundial a poco más de dos meses vista, la selección española masculina de balonmano disputa esta semana dos partidos de la ventana internacional del mes de noviembre coincidiendo con el arranque de las eliminatorias de la EHF EURO Cup 2028.

El duelo ante Dinamarca no tendrá un fin clasificatorio, pero sí será clave para ver dónde se encuentra cada equipo de cara al Mundial y como preparación para el Europeo 2028. Los daneses, campeones de todo en los últimos años, ya están clasificados para esa EHF EURO Cup 2028. Y España también lo está, al igual que Portugal y Suiza, ya que los tres países van a ser anfitriones.

De ahí este duelo que va a servir a los de Jordi Ribera para avanzar en su preparación ante toda una gran potencia mundial. "La EHF EURO Cup normalmente siempre engloba a muy buenos equipos. En este caso, tanto Dinamarca como Portugal -el siguiente rival- son los dos primeros equipos, con Dinamarca como campeona del mundo y de Europa, y Portugal como uno de los equipos revelación en el último Mundial", afirma Jordi Ribera, que cumple diez años como seleccionador español.

"Además, estos encuentros vienen antes de la preparación del Mundial, que está muy cerquita, con lo cual necesitamos, evidentemente, ser lo máximo de exigentes en esos dos partidos porque ya nos sirven para preparar ese campeonato que tenemos delante", indica el preparador catalán.

Ribera ha dado alguna sorpresa en la convocatoria, pero, en general, ha llamado a todos los jugadores con los que cuenta para el Mundial 2027, empezando por la vieja guardia, con Álex Dujshebaev, Gonzalo Pérez de Vargas o Aleix Gómez, además de jóvenes como Marcos Fis. La gran novedad es Jokin Aja, que debutará en la absoluta tras haber sido clave en los Hispanos Júnior.

"Afronto esta semana de trabajo con muchísimas ganas y con mucha ilusión, porque al final es una oportunidad muy grande para recompensar el trabajo que hago a diario en el club. Me siento muy feliz de poder debutar con los Hispanos, ya que al final es a lo máximo que se puede alcanzar", indica el jugador del Torrelavega.

Enfrente estará este miércoles en Henning la mejor selección del mundo. Emil Nielsen, Emil Jakobsen, Magnus Landin, Magnus Saugstrup, Lasse Andersson, Simon Pytlick, Mathias Gidsel... una constlación de estrellas que adiestra Nikolaj Jacobsen y que lo ha ganado todo en los últimos años.

A qué hora es el Dinamarca - España de balonmano

Los Hispanos se enfrentarán a Dinamarca, en esta ventana de selecciones nacionales, en la tarde de este miércoles 4 de noviembre. El partido está programado para las 20:15 horas en el Jyske Bank Boxen, Herning (Dinamarca).

Dónde ver por TV este Dinamarca - España de balonmano masculino

RTVE suele acoger habitualmente los partidos de la selección española de balonmano. Sin embargo, en esta ocasión, el partido de los Hispanos, que coincide con el inicio de las Eliminatorias de la EHF EURO Cup 2028, no se verá en este caso en Teledeporte.

Para poder ver este encuentro hay que entrar en EHFTV, la plataforma oficial de la federación europea. Los aficionados deberán ingresar a www.ehftv.com para acceder a los encuentros disponibles en cada región.

En ESTADIO Deportivo les daremos, como siempre, toda la información sobre las Eliminatorias de la EHF EURO Cup 2028.