Ana Peleteiro, 30 años: "Sí, estoy por encima de mi peso de competición. Pero eso no significa que esté "pasada de kilos""
La atleta española ha estallado contra las críticas que ha recibido en redes sociales en donde un usuario le ha dicho que está por encima de su peso. La gallega está en pleno proceso de puesta a punto con el objetivo de llegar en su mejor estado de forma a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028
Ana Peleteiro, una de las deportistas españoles más importantes en los últimos años, no se ha mordido la lengua a la hora de responder a las personas que le han acusado de estar pasada de peso. La gallega, que siempre se ha mostrado como una gran defensora de los derechos de la mujer, ha sido madre por segunda vez y está en pleno proceso de recuperar su estado de forma ya que su objetivo es llegar a su mejor nivel a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
Ana Peleteiro, de 30 años se ha defendido cuando un usuario en redes sociales le ha dicho que le sobran kilos. "Quizás por un momento pensó que escribir algo así a una mujer que creó dos vidas, que trabaja, que emprende, que entrena y que se siente tremendamente segura de sí misma, podría generarle algún tipo de complejo, inseguridad o dolor. Pues mira, Tarraco, voy a explicarte algo: Sí, estoy por encima de mi peso de competición. Pero eso no significa que esté "pasada de kilos". Significa que mi cuerpo está en otra etapa, en la que curiosamente me siento más bella, más fuerte, más segura y más empoderada que cuando peso menos de 60 kilos".
La saltadora de triple salto ha defendido su trabajo como atleta y como mujer. "Mientras tú dedicas parte de tu tiempo a analizar el cuerpo de una mujer que ni siquiera conoces, yo me levanto cada mañana, cuido de mi familia, educo a mis dos hijos, gestiono mis empresas y sigo entrenando y alcanzando un rendimiento físico que desafía muchas de las expectativas que existen alrededor del deporte y la maternidad".
Por último, Ana Peleteiro ha exigido respeto. "Los kilos se ganan y se pierden, pero la educación, la inteligencia emocional y el respeto hacia los demás no se consiguen subiéndose a una báscula. Y, por lo visto, son cualidades que a ti te vendría bastante bien empezar a trabajar".
Ana Peleteiro ha sido madre por segunda vez recientemente y ahora se centra en recuperar su mejor estado de forma de cara a competir en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, que es su gran objetivo ahora mismo y en donde espera conseguir una medalla olímpica (ya tiene una porque logró la presea de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020).
Ana Peleteiro carga contra el usuario que le acusa de tener kilos de más
"Sí, te voy a exponer públicamente. Porque estoy cansada de que haya personas que crean que, por esconderse detrás de una pantalla y un avatar, tienen impunidad absoluta pata juzgar, humillar y faltar al respeto a los demás".
"Aún sabiendo que me quedan 5 ó 6 kilos para llegar a mi peso ideal, cuando me vi en este vídeo por primera vez en meses me reconocí y me miré con admiración y felicidad. Me vi fuerte, capaz y cada día más cerca de mi mejor versión. Y me niego a permitir que el comentario de un 'señoro' empañe algo tan bonito como lo que sentí hoy al verme entrenar".