Crawford, Jake Paul y Julio César Chávez reaccionan al regreso de Canelo

El mexicano recuperó el cinturón supermediano del CMB y provocó numerosas reacciones en el mundo del boxeo

Canelo Álvarez necesitaba una victoria para pasar página después de su derrota ante Terence Crawford y su regreso al cuadrilátero no ha dejado indiferente al mundo del boxeo. El mexicano se impuso por decisión unánime a Christian Mbilli en Riad, recuperó el campeonato supermediano del Consejo Mundial de Boxeo y volvió a demostrar que sigue siendo uno de los grandes nombres de este deporte. Una actuación que ha provocado reacciones de antiguos rivales, posibles adversarios y especialistas.

Uno de los mensajes más llamativos llegó precisamente de Crawford, el hombre que le venció en septiembre de 2025. El estadounidense felicitó al mexicano a través de las redes sociales con una publicación tan breve como significativa: "Canelo congrats!!!". Un gesto de reconocimiento después de haber sido su verdugo en el ring.

También se pronunció Jake Paul, que volvió a dejar abierta la puerta a un posible enfrentamiento con el campeón mexicano. El estadounidense valoró su regreso después de 13 meses sin competir, aunque no pasó por alto los golpes que recibió durante el combate. "13 meses fuera del ring y sigue siendo el mismo Canelo de siempre. Respeto. Aunque recibió muchos golpes. Bailaremos, amigo mío, bailaremos", escribió. Un mensaje en el que reconoce el nivel de Canelo y vuelve a alimentar la posibilidad de cruzarse con él.

Desde un punto de vista más técnico, Gabriel Rosado también destacó el rendimiento del tapatío. El excandidato al título mundial del peso mediano consideró que había firmado una actuación sobresaliente, especialmente por su capacidad para reducir las opciones ofensivas de Mbilli. "Creo que Canelo estuvo fenomenal. Neutralizó el volumen de golpes de Mbilli con una buena defensa, jabs rápidos y combinaciones en momentos puntuales", señaló.

Críticas al árbitro y elogios a su inteligencia

No todas las reacciones fueron exclusivamente positivas. Tony Bellew, excampeón mundial británico del peso crucero del CMB, centró su atención en una de las decisiones arbitrales del combate: la deducción de un punto a Mbilli después de que Canelo reclamara la sanción. "¡La pelea prácticamente ha terminado! Canelo básicamente le dijo al árbitro que le quitara un punto y lo hizo… Una locura…", publicó, cuestionando la actuación del colegiado.

Por su parte, David Coldwell también se sumó a los elogios y resaltó la diferencia de experiencia y lectura del combate entre ambos púgiles. "Canelo le dio una auténtica lección de boxeo. Un nivel de inteligencia boxística completamente diferente. ¡Canelo vuelve a ser campeón!", afirmó.

Así, el regreso de Canelo dejó algo más que una victoria y un cinturón recuperado. También provocó el reconocimiento de figuras importantes del boxeo, incluso de quienes ya saben lo que supone enfrentarse al mexicano.