Barcelona pasa por encima de Valencia y Juan Roig, presidente de Mercadona

La ciudad condal le ha arrebatado a Valencia el liderato de participación entre las maratones españolas tras agotar los 37.000 dorsales para su edición de 2027

La rivalidad entre las grandes maratones españolas tiene un nuevo capítulo y, esta vez, Barcelona ha conseguido adelantar a Valencia. La prueba catalana ha dado un salto de participación que la coloca al frente del panorama nacional y refuerza su posición entre las grandes citas europeas. Un crecimiento que llega, además, en un momento en el que el atletismo popular vive un gran auge.

La Zurich Maratón de Barcelona ha agotado los 37.000 dorsales disponibles para su próxima edición, prevista para el 14 de marzo de 2027. Lo ha hecho con cuatro meses y medio de antelación, un registro histórico para una carrera que, por tercer año consecutivo, ha vendido todos sus dorsales. Y en esta ocasión no solo ha superado sus propias cifras, sino que también ha rebasado a su gran competidora nacional: la Maratón de Valencia.

La prueba valenciana contaba con 36.000 participantes, por los 37.000 que reunirá Barcelona, que recupera así el primer puesto en España en cuanto a número de corredores. En Europa, únicamente Londres, París y Berlín presentan cifras superiores. La carrera catalana, organizada por el Ayuntamiento de Barcelona y RPM Sports, continúa creciendo después de haber reunido a 27.000 corredores en 2025 y 32.000 en 2026. En ambas ocasiones, los dorsales se agotaron en enero, muy lejos de la anticipación con la que se han vendido los de 2027.

El recorrido por algunos de los enclaves más reconocibles de la ciudad, su rapidez tras las últimas modificaciones y las marcas conseguidas en las últimas ediciones han contribuido a impulsar su atractivo. También destaca su dimensión internacional, ya que el 65% de los inscritos procede del extranjero. Francia lidera la participación de fuera de España con casi 8.000 corredores, seguida del Reino Unido, con unos 5.000. En total, habrá representantes de 107 países.

Juan Roig no ve clara la opción de dos días

Mientras Barcelona celebra su nuevo récord, Valencia sigue presumiendo de una de las grandes referencias del calendario. El pasado 25 de octubre, el Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich volvió a reunir a miles de corredores y más de 25.700 participantes consiguieron completar los 21 kilómetros. La cita dejó, además, dos registros históricos: Rodrigue Kwizera estableció el récord de España con 58:03 y se convirtió en el primer atleta español en ganar la prueba desde que se disputa sobre la distancia oficial. En categoría femenina, Laura Luengo también batió la plusmarca nacional con 1:08:28.

Entre los asistentes estuvo Juan Roig, presidente de la Fundación Trinidad Alfonso e impulsor económico del evento. El máximo responsable de Mercadona se mostró "muy satisfecho" con el desarrollo de la carrera y defendió que "Tenemos el mejor medio maratón del mundo".

También tuvo que pronunciarse sobre una posible ampliación de la Maratón de Valencia para que se dispute durante dos jornadas consecutivas en 2027, siguiendo el modelo de Londres. Una opción que supondría mantener la ciudad condicionada por la carrera durante más tiempo y que no parece convencer demasiado al empresario. Preguntado por esa posibilidad, Roig fue bastante claro: "A los valencianos ya les damos bastante dolor de cabeza".