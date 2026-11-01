Carlos Alcaraz se proclama campeón en Viena tras derrotar a De Miñaur y le echa una mano a Rafa Jódar

El español se impuso en dos sets al tenista australiano en la final del ATP 500 de Viena el cual le ha servido para certificar que está en un gran momento de forma de cara a las ATP Finals y la final a 8 de la Copa Davis, sus dos grandes objetivos en este final de temporada

Carlos Alcaraz se proclamó campeón del ATP 500 de Viena después de superar a Álex De Miñaur en dos sets (6-1 y 6-4), sumando así su cuarto torneo de una temporada que ha estado marcada por la lesión en el brazo derecho que le hizo perderse casi toda la gira de tierra batida e hierba, sus dos superficies favoritas.

Con esta victoria el tenista español consolida su tercera posición en el ranking de la ATP, la hace un favor a su compatriota Rafa Jódar, que ahora tiene más opciones de clasificarse para las ATP Finals, y también certifica que está en un gran momento de forma de cara a las ATP Finals y la final a 8 de la Copa Davis que son los dos torneos que se ha marcado Carlos Alcaraz como grandes objetivos en este final de temporada.

Así le ganó Carlos Alcaraz a Álex De Miñaur en la final del ATP 500 de Viena

Carlos Alcaraz mostró su superioridad desde el principio de la final a pesar de que Álex De Miñaur se situó de salida con un 40-0 en el primer juego, pero el australiano acabó por ceder el saque frente a un Carlos Alcaraz que fue un auténtico vendaval en la pista vienesa. Se situó de inicio con un contundente 4-0 tras dos roturas de servicio y selló la manga inicial con un autoritario 6-1.

Carlos Alcaraz se proclamó campeón del ATP 500 de Viena.

El australiano mejoró notablemente en el segundo set. Supo responder al juego poderoso de Carlos Alcaraz, que ya no podía dominar con tanta claridad, pero que sabía sacar adelante sus servicios para no complicarse la vida.

Tuvo sus opciones el español en el cuarto y el octavo juegos para volver a romper el saque de Álex De Miñaur. Este respondió certeramente. En cambio, en el décimo, Carlos Alcaraz, en su primera bola de partido, ya no perdonó y se llevó la victoria con brillantez para, de paso, hacer un favor a su compatriota Rafa Jódar en su lucha por llegar a las ATP Finals que se le hubieran complicado mucho más de haber vencido el australiano.

Carlos Alcaraz se consolida tercero del ránking ATP y le echa una mano a Rafa Jódar

Carlos Alcaraz sumó el torneo número 28 de su carrera deportiva y se consolida como número 3 del mundo, pero de paso le echó una mano a su compatriota Rafa Jódar quien está peleando su clasificación a las ATP Finals contra Álex De Miñaur. Un triunfo del australiano en Viena hubiera sido fatal para las aspiraciones del madrileño.

En la clasificación ATP Race, Álex de Miñaur aventaja en un punto a Rafa Jódar, 3.210 puntos por 3.209 puntos, y quién de los dos jugará las ATP Finals se decidirá en el Masters 1000 de París que se disputa esta próxima semana. Rafa Jódar está obligado a llegar una ronda más lejos que el australiano en la capital de Francia si quiere disputar el torneo que cierra la temporada y que reúne a las ochos mejores raquetas del año 2026.