Carlos Alcaraz derrota a Medvedev y luchará por ser campeón en Viena

El tenista español superó al ruso en dos sets y ya está en la final del torneo austríaco. El murciano se mostró sólido y demuestra estar en un gran momento de forma de cara a las ATP Finals y la Copa Davis, sus dos grandes objetivos en esta recta final de temporada

Carlos Alcaraz se impuso a Daniil Medvedev en dos sets, 6-4 y 7-6 (2) en una hora y 36 minutos, en las semifinales del torneo ATP 500 de Viena. El murciano mostró un gran nivel y espera ya rival en la final en la cual se medirá al ganador de la otra semifinal en la que se enfrentan Alexander Zverev y Álex de Miñaur.

Carlos Alcaraz se adelantó 3-1 en el primer juego. Sin embargo, Daniil Medvedev se mostró muy fuerte durante el inicio y con un parcial de 2-0 empató el duelo 3-3.

Ahí volvía a hacerse fuerte Carlos Alcaraz, que, vestido con un llamativo pantalón fluorescente, consiguió el break tras un golpe directo a la red del ruso y se apuntó el primer set de la semifinal (6-4).

Carlos Alcaraz, tenista español.

Al comienzo de la segunda manga, el español comenzó un tanto impreciso, pero se repuso con un espectacular globo, sin duda uno de los puntos del partido, para adelantarse 2-1. Y poco después volvió a romper el servicio con dos restos para el 4-2.

Pero un Daniil Medvedev en un gran estado de forma y que se negó a tirar la toalla de manera prematura supo contener los arreones de Carlos Alcaraz durante todo el choque y, al igual que el set inicial, empató el duelo 4-4 cuando el español acariciaba el triunfo.

Finalmente, en el tie break Carlos Alcaraz no dio ninguna opción a Daniil Medveded ya que cerró el partido para certificar su pase a la final de Viena, llevándose de manera clara el desempate por 7-2.

Un triunfo muy sólido de Carlos Alcaraz contra uno de los tenistas más en forma del circuito en estos momentos que le transmite que el trabajo que está realizando actualmente es el correcto.

Carlos Alcaraz, con la mete puesta en las ATP Finals y la Copa Davis

Carlos Alcaraz está demostrado estar en un gran momento de forma de cara a los dos grandes retos que se ha puesto en este final de temporada 2026: ATP Finals y Copa Davis.

Al español no le ha afectado su eliminación temprana en el Masters 1000 de Shanghái y está jugando un buen tenis en pista dura bajo techo en Viena. Un torneo que se juega en la misma superficie y condiciones que el Masters 1000 de París, las ATP Finals y la Copa Davis.

Esos tres torneos son muy motivantes para Carlos Alcaraz el cual no ha ganado aún ninguno de ellos. Especial ilusión le hace al murciano ganar la Copa Davis ya que es una competición que se le resiste a él y que España no gana desde 2019. David Ferrer, capitán de España de Copa Davis, ya ha señalado que el compromiso de Carlos Alcaraz para disputar la final a 8 en Bolonia a finales del mes de noviembre es total. "Él siempre ha tenido muy claro que quiere estar, que quiere conquistar la Copa Davis porque nunca la ha podido conquistar. Yo creo que es una ilusión muy grande para Carlos", dijo hace unos días.