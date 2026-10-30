Sinner se sincera sobre Alcaraz y su lesión: “Tu cuerpo es el único rival al que no puedes vencer”

El tenista italiano, tras un periodo de inactividad debido a problemas físicos, ha aprovechado para reflexionar sobre su carrera, su relación con Carlos Alcaraz y la importancia de saber escuchar al cuerpo

Jannik Sinner, apartado de la competición en los últimos meses por una lesión en la rodilla, ha concedido una entrevista a la revista 'D' de 'La Repubblica', en la que ha repasado diferentes aspectos de su trayectoria profesional y personal. Entre los asuntos que ha abordado, destaca su relación con Carlos Alcaraz, con quien protagoniza la gran rivalidad del tenis actual. El italiano considera que sus diferencias con el murciano son precisamente lo que hace tan especial esta bonita disputa por los títulos entre ambos.

“Alcaraz y yo no somos iguales, y los contrastes son fascinantes. Quizás me vean como el campeón disciplinado y tenaz, y a Alcaraz como el mediterráneo y excéntrico” explicó el italiano que también recordó grandes rivalidades en la historia del tenis como la de Sampras y Agassi o la del "Big Three" formado por Nadal, Federer y Djokovic.

Sinner y la importancia de no precipitarse con su regreso

Otro de los asuntos que se abordó en la entrevista fue acerca del proceso de recuperación que está atravesando. El tenista transalpino ha reconocido que estos meses le han servido para hacer otras actividades sin dejar de lado en ningún momento el tenis. Ha podido acudir a la Fórmula 1 en Monza, al desfile de Gucci en Milán y ha dedicado parte de su tiempo a los videojuegos y la lectura.

Sinner ha insistido en que la paciencia resulta fundamental cuando aparecen los problemas físicos y que no merece la pena correr riesgos innecesarios por regresar antes de tiempo: “Tu cuerpo es el único rival al que no puedes vencer. Si te dice que pares, tienes que aceptarlo y seguir el consejo de los especialistas”, afirmó sentenciando que “Las lesiones son parte del deporte. Hay que ser inteligente y saber cuándo jugar, hay que tener visión a largo plazo”.

El recuerdo que Sinner borraría de su vida

En el apartado más personal de la entrevista, Sinner también desveló qué momento de su vida borraría si tuviera la oportunidad. El italiano aclaró que no elegiría ninguna de sus derrotas más dolorosas, ni la final de Roland Garros de 2025 ante Alcaraz ni la semifinal del Open de Australia frente a Djokovic. Su elección sería mucho más personal, el día que, con apenas 13 años, tuvo que abandonar su casa para trasladarse a Milán y continuar con su carrera tenística, separándose de su padre. "Yo lloraba y él también. Podría prescindir de ese día, fue una experiencia muy intensa", confesó.

El ejemplo de Lamine Yamal y las oportunidades para los jóvenes

Por último, el tenista italiano también habló sobre la irrupción de jóvenes deportistas en la élite y defendió que la edad no debe ser un impedimento para triunfar. Como ejemplo, puso a Lamine Yamal, cuya trayectoria considera una muestra de las oportunidades que ofrece el deporte a las nuevas generaciones.

“Yo no pongo reglas para los jóvenes en el deporte, ¿Por qué privarles de una historia tan hermosa? Han vivido emociones intensas, han luchado y han trabajado duro", señaló. Además, mencionó su amistad con Kimi Antonelli, piloto de Fórmula 1, con quien comparte experiencias y charlas sobre sus respectivas carreras.