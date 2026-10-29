Rafa Jódar ofrece su puesto en las ATP Finals

El tenista madrileño deja escapar un 'tie break' final que tenía en su mano ante Vacherot y se complica su presencia en Turín

Las ATP Finals se complican para Rafa Jódar. El tenista madrileño dejó escapar un partido que parecía en su mano cuando se puso 5-4 en el 'tie break' del tercer set, con dos saques a favor para cerrar el partido, pero en el que acabó cediendo tras cometer dos errores en el momento menos indicado.

Jódar, que ocupa la última plaza de clasificación para ese torneo de maestros, pone ahora en bandeja la posibilidad de que le adelanten el serbio Novak Djokovic y el australiano Alex de Miñaur, que siguen en competición esta semana.

Lo más doloroso de perder el partido de octavos de final del torneo ATP 500 de Basilea (Suiza) tal vez fue la forma. El español había sido capaz de imponerse en la mayoría de los intercambios y sólo cedía ante el poderío del saque del monegasco Valentin Vacherot. Sin embargo, en ese 'tie break' cedió cuando lo tuvo todo de cara y era él el que llevaba la iniciativa. Había logrado al fin el 'mini break' que llevaba buscando desde el inicio, pero la presión le pudo.

Rafa Jódar, mejor que su rival, salvo al final

Hasta ese momento, el partido había sido durísimo, Rafa Jódar había sido superior a su rival, pero en ningún momento había podido contrarrestar la efectividad con el saque de éste. Pese a todo, logró tres 'breaks' en todo el encuentro, dos más que su rival y que le sirvieron para ganar el segundo set y equilibrar el encuentro -había perdido el primero en el 'tie break' también-.

En el tercero, Rafa Jódar aprovechó las mínimas opciones que le ofreció Valentin Vacherot para ponerlo contra las cuerdas, pero el monegasco supo salir siempre de esas complicadas situaciones con su servicio. Así se llegó al mencionado 'tie break', en el que nadie cedido su saque hasta ese 4-4. El 5-4 fue para Jódar al resto, pero los tres puntos siguientes se los apuntó su rival. El resultado: 7-6(7), 2-6 y 7-6(7) para Vacherot en dos horas y 32 minutos.

Sólo Djokovic y De Miñaur podrían superarlo esta semana

Ahora mismo, Rafa Jódar ocupa la novena posición de la 'Race to Turín' con 3184 puntos, seguido de Alex de Miñaur con 2930 y de Novak Djokovic con 2.890. Sin embargo, el australiano ya está en cuartos de final en Viena y Djokovic juega hoy su partido de octavos de Basilea. Ambos podrían pasarlo esta semana.

Taylor Fritz, que viene detrás, sólo le alcanzaría -e igualaría a puntos- si gana el ATP de Basilea, con el que sumaría 500 puntos. Y si Tommy Paul ganara en Viena, donde están Zverev y Alcaraz, se pondría muy cerca.

Eso abre mucho la lucha por la última plaza para Turín, una pelea que seguirá la próxima semana en el Master 1.000 de París, donde también estará Rafa Jódar.

Kaitlin Quevedo, junto a Badosa en cuartos de Cantón

Si Jódar fue la decepción de la jornada en el circuito masculino, la alegría llegó en el femenino con el triunfo de la canaria Kaitlin Quevedo en los octavos de final del torneo de Cantón (China), donde coincidirá en cuartos con Paula Badosa, clasificada el día anterior.

Quevedo superó a la húngara Anna Bondar por 7-5 y 6-3 y ahora luchará por un puesto en semifinales ante la suiza Jil Teichmann. Ante Bondar se vivió un arranque muy igualado, en el que ambas mantuvieron su servicio hasta el 'break' definitivo, que llegó en el duodécimo juego.

La húngara reaccionó y logró un 'break' en el inicio del segundo set, pero la tenista canaria reaccionó y, en el tramo final, enlazó dos rupturas para hacerse con el partido.