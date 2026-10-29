Dani Carvajal llama a votar el 29-N: "Espero que la próxima legislatura ponga solución"

El futbolista del Getafe analizó el panorama nacional, con especial preocupación por la vivienda, la sanidad y la deuda pública, y también descartó dar el salto a la política, aunque dejó un recado a quienes llegan a los cargos públicos sin estar preparados

Dani Carvajal volvió a pronunciarse sobre la situación política española. El exjugador del Real Madrid y actual lateral del Getafe fue entrevista en 'El Larguero' de la Cadena SER, donde abordó el clima político y las próximas elecciones generales que tendrán lugar el 29 de noviembre.

Aunque en su discurso comenzó marcando distancias con cualquier posicionamiento partidista, sus palabras dejaron claras sus preocupaciones sobre el rumbo del país. "Bueno, no, tampoco suelo dar mi visión política. Tampoco nunca públicamente me he posicionado sobre nada", comenzó argumentando, consciente de que sus opiniones suelen generar repercusión más allá del fútbol.

Sin embargo, tampoco rehuyó la cuestión y reconoció que la cita electoral se ha convertido en un asunto recurrente en las conversaciones cotidianas. "Las próximas elecciones, a ver, es un tema que a pie ahora mismo pues están en todas las casas, en todos los bares estas conversaciones", explicó.

El futbolista enumeró después algunos de los asuntos que considera prioritarios y mostró su preocupación por la situación económica y social. "Al final yo creo que a todos nos preocupa el estado actual de nuestro país. Es una pena, ¿no?, cómo está el tema de la vivienda, de la sanidad. Pues bueno, hay muchos problemas, la deuda pública sigue subiendo", señaló.

Un llamamiento a votar con sentido común

El defensor del Getafe pidió a los ciudadanos que acudan a las urnas y valoren las propuestas de los partidos antes de decidir su voto. Su mensaje apeló a dejar de lado los enfrentamientos entre bloques y a priorizar las soluciones a los problemas que afectan a la sociedad. "Esperemos que con la próxima legislatura se pueda poner solución y que la gente, pues que no sea ni de un bando ni de otro, sino que use el sentido común, se lean los programas electorales y vote realmente lo que cree que es mejor para todos", afirmó.

Carvajal también reivindicó las posibilidades de España y expresó su deseo de que el próximo ciclo político permita mejorar la situación. "Tenemos un país maravilloso, un país que entre todos podemos hacer que sea idílico y bueno, pues que la gente vaya a votar, que vote lo que crea que es mejor, lo que sienta y ojalá, pues bueno, que se vayan solucionando los problemas".

Aunque el jugador no manifestó su apoyo a ninguna formación, sus críticas a cuestiones como la deuda pública y su insistencia en superar la división política llegan después de otras intervenciones que han alimentado el debate sobre sus ideas.

Carvajal explota contra Óscar Puente tras el accidente ferroviario en Toledo

La entrevista en 'El Larguero' se produjo en la noche antes del trágico accidente ferroviario en Urda, un nuevo siniestro en la alta velocidad española que hizo a Carvajal explotar contra el Gobierno y en especial contra el Ministro de Transportes, Óscar Puente.

El futbolista compartió en su cuenta de Instagram un mensaje también publicado por Marcos Llorente y dirigido directamente a Puente, al que reclaman que se centre en sus responsabilidades. "Querido Óscar Puente. ¿No va siendo hora de que dejes de lado Twitter y te centres en el trabajo por el que te pagamos", comienza diciendo la misiba.

El texto cuestiona que el ministro dedique tiempo a discutir en las redes sociales en lugar de centrarse en sus funciones y recuerda que, cuando hay vidas humanas en juego, se le debe exigir "responsabilidad, seriedad, seguridad y respeto". Además, critica a los políticos que parecen más preocupados por ganar discusiones en internet que por responder a las obligaciones de su cargo, comparándolos con niños de 13 años. La publicación insiste en que las prioridades del ministro deben ser el transporte público, la seguridad y rendir cuentas cuando algo falla.

El mensaje termina con un duro reproche a su gestión y la crítica a su tendencia, según sus autores, a responsabilizar a otros. "Hasta ahora en eso has sido un puto desastre, pero como siempre le echarás la culpa a otro. Que el circo no pare".

¿Se dedicaría Carvajal a la política?

En la entrevista, Manu Carreño le preguntó si contemplaría dedicarse a la política en el futuro. El futbolista descartó esa posibilidad entre risas y reconoció que no se siente preparado para asumir esa responsabilidad. "No. Me abstengo de eso. No estoy preparado para ello", respondió.

La conversación dejó entonces otro de los momentos más llamativos de la entrevista. Después de que Carreño apuntara que hay políticos que tampoco están preparados para ejercer sus funciones, Carvajal añadió una crítica sobre los procedimientos de acceso a determinados cargos. El defensa señaló que algunos están "elegidos a dedo" y añadió que "tampoco es algo novedoso", en una intervención que volvió a sacar el colmillo en su percepción de la clase política.

Sus anteriores gestos también alimentan el debate

Pese a que Carvajal haya asegurado en distintas ocasiones que no suele posicionarse públicamente sobre cuestiones políticas, algunos de sus comentarios han generado interpretaciones bastante evidentes sobre su orientación ideológica. "Yo lo único que quiero y deseo es que tengamos un país que prospere, un país en el que no sintamos seguros, un país en el que se reduzca el paro y un país en el que seamos todos felices y poder ir por el mundo con nuestra bandera bien alta presumiendo de que tenemos si no el mejor uno de los mejores países del mundo”, declaró en el pasado.

En mayo de 2025, durante los actos del Dos de Mayo de la Comunidad de Madrid, donde recibió la Medalla de Oro regional, elogió la gestión de Isabel Díaz Ayuso. "Estamos haciendo, gracias a la presidenta, una Comunidad fantástica para vivir, que no toca techo nunca y que no para de crecer", afirmó entonces.

También ha protagonizado momentos de repercusión pública por sus intervenciones en debates políticos, por sus críticas a representantes del Gobierno de Pedro Sánchez e incluso por su frío saludo al presidente del Gobierno en su recepción en Moncloa tras ganar la Eurocopa.