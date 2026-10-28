Davinchi, el futbolista del Getafe que perdió a su padre en el accidente de Adamuz, muy afectado por la nueva tragedia ferroviaria: "Es muy duro ver cómo se repite lo mismo”

Davinchi ha mostrado su dolor tras el accidente ferroviario de Toledo, que le ha hecho revivir la pérdida de su padre en Adamuz hace nueve meses. El jugador del Getafe ha enviado su apoyo a las familias afectadas y ha denunciado la falta de sensibilidad ante la tragedia: "España despierta"

La tragedia ferroviaria de Toledo ha vuelto a abrir una herida que Davinchi todavía tiene muy presente. El defensa azulón, que perdió a su padre en el accidente de Adamuz el pasado 18 de enero, ha reaccionado al nuevo siniestro con unas palabras que reflejan tanto el dolor personal como la indignación ante una situación que, para él, vuelve a repetirse demasiado pronto.

"Me resulta muy duro y difícil ver cómo se repite la misma situación que hace nueve meses. Compadezco a cada una de las familias afectadas y les mando el máximo apoyo y cariño", ha escrito el futbolista en sus redes sociales. Sin embargo, su mensaje no se ha quedado únicamente en las condolencias. Davinchi también ha querido poner el foco en la manera en la que se habla de las víctimas y de quienes atraviesan momentos de angustia."Somos personas; con familias, no números ni objetos para chistes donde se demuestra una frialdad incrédula. En fin, España despierta", ha añadido, en una reflexión que censura los comentarios insensibles ante una tragedia que vuelve a golpear a decenas de hogares.

El recuerdo de su padre, nueve meses después de Adamuz

El mensaje de Davinchi cobra una dimensión especial por lo que vivió su familia a comienzos de año. El 18 de enero, un accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba, se saldó con 46 víctimas mortales, entre ellas David Cordón, padre del jugador del Getafe y una figura reconocida del fútbol playa español.

Su pérdida supuso un golpe durísimo para el defensa, que desde entonces ha compartido públicamente el dolor por la muerte de su padre y ha reclamado que se esclarezca lo sucedido. Ahora, el accidente de Toledo le devuelve a un escenario que conoce de primera mano: familias que buscan información, personas pendientes de noticias de sus seres queridos y una sociedad conmocionada por la magnitud del siniestro.

La colisión de dos trenes en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, a la altura de Urda (Toledo), ha vuelto a poner bajo el foco la seguridad ferroviaria en España. El accidente ha dejado un balance devastador, con decenas de fallecidos y numerosos heridos, mientras continúan las labores de emergencia y la investigación de las causas.

Por esto mismo, Davinchi ha utilizado sus redes sociales para trasladar su cariño a los afectados, pero también para recordar que detrás de cada víctima hay una historia, una familia y personas que tendrán que afrontar una ausencia irreparable. Su reacción es la de alguien que, nueve meses después de perder a su padre, vuelve a contemplar una tragedia ferroviaria desde una perspectiva dolorosamente cercana.