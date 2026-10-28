Carvajal destapa su adiós del Real Madrid y señala a Arbeloa: "No hablé con él"

El lateral recuerda el momento en el que supo que terminaría su etapa en el club de su vida cuando perdió todo protagonismo tras recuperarse de su lesión, explica cómo afrontó sus últimos meses en el Santiago Bernabéu y deja en manos del técnico salmantino la explicación sobre su escasa participación en el tramo final del curso

Dani Carvajal ha repasado su salida del Real Madrid y los últimos meses que vivió en el club de su vida, una etapa especialmente complicada por su continua pérdida de protagonismo, la proximidad del Mundial y la incertidumbre con su renovación.

El lateral, entrevistado en la Cadena SER, ha explicado cómo afrontó aquella situación, hablando de su relación con Álvaro Arbeloa evitando entrar en polémicas con el que fuera su entrenador.

Carvajal explica cuándo supo que había llegado su final en el Real Madrid

El internacional español sitúa el inicio de su pérdida de protagonismo en los meses posteriores a su recuperación de la artroscopia a la que se sometió en octubre de 2025. A partir de ahí, su participación fue disminuyendo hasta que, al final de la campaña, se tomó una decisión sobre su futuro.

"Desde que vuelvo de la artroscopia de octubre, que es en enero o febrero, voy teniendo menos relevancia en el campo. A finales de temporada, mi entorno y el club se pusieron en contacto y decidimos que lo mejor era una salida".

Esta decisión llegó como consecuencia de unos meses en la que apenas tuvo protagonismo, pese a su trayectoria y a su peso dentro del vestuario madridista.

Su relación con Arbeloa y la falta de minutos

Carvajal también abordó su relación con Álvaro Arbeloa en aquellos meses tan complicados. El lateral asegura que no mantuvo una conversación específica con el técnico para abordar su ostracismo y recalca que siempre respetó las decisiones del entrenador. "No, con Arbeloa no hablé de esto en concreto. Siempre respeté todas y cada una de sus decisiones, entrené lo mejor posible para estar disponible y jugar cuando fuera necesario. Si era un minuto, un minuto. Siempre le respeté".

La situación llegó a un punto de resultar incómoda ante la falta de comunicación entre ambos, pero ninguno de ellos dio su brazo a torcer. El técnico no apostó nunca por él y Carvajal tampoco pidió explicaciones. "Creo que esa pregunta tiene que ir directa a Álvaro. Si algún os quiere atender, él explicará mejor el por qué de esas declaraciones. No te puedo decir otra cosa".

La situación no fue sencilla para un futbolista acostumbrado a tener un papel protagonista en el equipo, especialmente con el Mundial a la vuelta de la esquina y su futuro contractual todavía en el aire. "No ha sido fácil, vengo de toda una carrera siendo titular casi siempre y de pronto te encuentras con unos meses en los que no eres titular y tienes un Mundial en juego y una renovación en juego. Pero yo entrenaba todos los días e iba a todos los viajes con la idea de ayudar al equipo. Nunca tuve ningún reproche ni hacia el club ni hacia el míster".

Pese a todo, el defensa considera que su despedida estuvo a la altura de lo que merecía, aunque admite que le habría gustado tener más oportunidades sobre el césped. "A todo jugador le gusta jugar, pero tuve una gran despedida y las cosas vienen como vienen. Lo que yo podía controlar, que es estar disponible para jugar, siempre lo hice. Y lo que no, pues no se puede controlar".

Carvajal recuerda el episodio de Mestalla y su pérdida de peso como capitán

Preguntado por si el Mundial pudo condicionar su manera de reclamar más minutos, el exmadridista ha explicado cómo vivió la pérdida de influencia dentro del vestuario y ha recordado un episodio significativo en Mestalla.

"Cuando eres capitán de un equipo como el Real Madrid y no estás en el terreno de juego, ese peso lo vas perdiendo poco a poco. Me ha tocado ser capitán en un segundo año sin títulos y gestionar el vestuario y el runrún no es sencillo. Mi forma de entender el fútbol es esa, desde la humildad y sin ningún tipo de ego, de exigir más o menos minutos por ser quién soy..."

"¿Mestalla? Tuve una conversación con Pintus. Después de no jugar ni calentar un solo minuto, salgo a correr voluntariamente. Con eso queda todo dicho", afirmó.

Su defensa de Vinicius y las posibles ofertas para salir del Madrid

El lateral también se ha pronunciado sobre el momento que atraviesa Vinicius Junior, cuestionado después de su expulsión, y se ha mostrado convencido de que el brasileño volverá a recuperar su mejor versión. "En toda carrera siempre hay momentos un poco más difíciles y creo que Vini puede estar pasando por uno con la expulsión del otro día. Pero tiene que estar tranquilo, porque acaba de renovar, es un jugador fantástico y una persona espectacular. Sé que el mejor Vinícius va a volver porque se ha repuesto de situaciones más complicadas, yo las he vivido con él en el vestuario".

Preguntado por si había hablado con el brasileño sobre una posible salida del Santiago Bernabéu, Carvajal reconoció que no profundizó en ese asunto, aunque dejó claro que el jugador tenía alternativas en el mercado. "No llegué a hablar tan profundamente con él sobre ese tema, pero sé que el Real Madrid estuvo ahí con la renovación... Y sé que no le habrán faltado ofertas para salir".

Carvajal resta importancia al conflicto entre Valverde y Tchouaméni

Otro de los asuntos abordados fue la pelea entre Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni la pasada temporada. El defensa restó importancia a lo ocurrido, pero sí mostró su malestar por la filtración de un episodio interno del vestuario. "No, para nada fue para tanto. Yo llevo muchos años en el Madrid y varias veces jugadores han llegado a las manos. Pero no salía nada. Lo raro es que se filtrase, porque a la media hora estaba en la prensa y yo soy de los que piensa que el vestuario tiene que ser un candado... Así que eso sí que me molesta".

Su conversación con Rodri y el fichaje por el Barcelona

Por último, Carvajal fue preguntado por la decisión de Rodri de fichar por el Barcelona. El lateral confirmó que habló con el centrocampista y que intentó convencerlo para que eligiera otra opción, aunque entiende que el futbolista tendrá sus propios motivos. "Eso también se lo tendréis que preguntar a Rodri. Hablé con él, me estuvo preguntando un poco y traté de convencerle, supongo que por el otro lado habría otros tirando... Seguro que él tendrá sus motivos para haber elegido jugar allí".

Además, el defensor considera que un futbolista de sus características encajaría en cualquier equipo, incluido el Real Madrid, donde podría aportar un perfil difícil de encontrar en el mercado. "Alguien como Rodri no le sobra a ningún equipo. Es un jugador espectacular y es complicado encontrar otro como él. Le vendría bien a cualquier equipo".

Su fichaje por el Getafe

En el comienzo de su intervención, Carvajal también explicó por qué eligió al 'Geta'. "Bueno, al final ha sido una decisión muy pasional. Los que me conocen saben que el fútbol es mi vida, que es lo que he hecho desde que nací y me encanta disfrutar cada detalle. Los dos últimos años, con la lesión, había echado un poco de menos eso y quería volver a sentirme jugador. Creo que todavía me quedan años de fútbol y quiero seguir disfrutando de esto".

El lateral reconoció que también tuvo otras opciones, incluida la posibilidad de marcharse a Arabia Saudí, pero se decantó por el proyecto azulón, entre otras razones, por el contexto bélico en Oriente Medio. "Lógicamente no he venido por dinero al Getafe. Entiendo que la norma de LaLiga tenía sentido antes, pero a día de hoy me parece ridícula, porque es más complicado ocultar pagos en especia. Gracias a Dios, con la carrera que he tenido tengo casi todo cubierto, en mi familia y mi círculo, y simplemente quería jugar al fútbol", explicó, agradecido por el esfuerzo del club para incorporarlo.

Carvajal admitió que le motivaba probar una experiencia diferente después de pasar toda su carrera en equipos acostumbrados a pelear por los títulos. "Antes lo comentaba, llevo toda mi vida jugando en equipos en los que luchas por ganar, y yo siempre en mi cabeza tenía la sensación de '¿cómo será estar en un equipo que juega por la permanencia?'. Era algo que me motivaba bastante y ese es el objetivo actual del Getafe, así que aquí estoy para ayudarles".