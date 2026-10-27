Facundo Bernal recibe una nueva llamada que ahora no conviene a los intereses del Betis

En su momento más delicado como bético, el pivote ha entrado en la lista de 42 jugadores de Diego Forlán para Uruguay, lo que no es una grata noticia para los verdiblancos tras como volvió de la anterior concentración

Facundo Bernal atraviesa, de largo, por su peor momento como bético tras aterrizar el pasado verano como el pivote elegido y el único a la postre tras no satisfacer el club el deseo de Pellegrini de firmar a otro mediocentro.

Y es que tras un comienzo con protagonismo por su titularidad prácticamente indiscutible el míster le dejó en el banco antes del parón y la acumulación de kilómetros en su segunda aparición con Uruguay alargó este segundo plano dos partidos más como suplente y cuando reapareció, ante el Barça en penas rotaciones del míster, cometió un error grave con una expulsión justo después del 2-3 de Abde que le ha costado una grave sanción de cuatro partidos.

El míster pudo brindarle la oportunidad de resarcirse contra el Feyenoord, pues el castigo no afecta obviamente a la Champions, pero decidió no darle minutos y agravar su situación.

Forlán prolonga la confianza en Facundo Bernal

Un contexto complicado en el que Bernal ha recibido una grata noticia que, sin duda, alivia su preocupación por la tesitura en el Betis, ya que Diego Forlán no ha tenido en cuenta lo sucedido tras el parón, todo negativo para el centrocampista, y lo ha incluido en la lista de 42 jugadores para los partidos del próximo parón en el mes de noviembre, por lo que prolonga su confianza en el jugador tras la gira por Asia.

El combinado uruguayo se medirá el 13 de noviembre contra Argentina en Buenos Aires y busca rival para un segundo amistoso en esta ventana internacional para continuar con las probaturas tras el decepcionante Mundial y de momento Facundo Bernal entra dentro de ellas.

Consecuencias para el Betis

Este impulso para el futbolista no es tan positivo para los intereses del club, pues de la anterior concentración regresó muy cargado y necesitó tiempo para alcanzar de nuevo la firma necesaria, y es obvio que a nivel deportivo le perjudicó, porque jugó pocos minutos tras muchísimos viajes. Además, siempre existe el riesgo de volver a sufrir el Virus FIFA y quizás lo que menos necesita el jugador es estar de nuevo alejado del grupo ahora que ha pasado a un segundo plano en las prioridades de Pellegrini.

De esta manera, Facundo Bernal solo ha jugado 85 minutos en los últimos seis partidos del Betis y los tres siguientes ajenos a la Champions se los perderá, porque la sanción le impedirá participar en la Copa contra el Navalcarnero, en el que sería titular, y en los choques ligueros contra Málaga y Elche. Volverá a estar disponible en LaLiga para el derbi contra el Sevilla, ya después del parón.