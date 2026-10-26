Pellegrini sale de dudas con el estado físico de Diego Llorente

El central fue sustituido ante el Celta de Vigo por precaución al sentir unas pequeñas molestias físicas, pero este lunes ha participado con normalidad en la sesión de recuperación y podría estar listo incluso para jugar el miércoles en Copa del Rey

Tras ver rota en Balaídos, ante el Celta de Vigo, una racha de 22 partidos seguidos marcando entre todas las competiciones, el Real Betis, que pudo arañar pese a todo un punto, ha cambiado ya el chip para poner los cinco sentidos en su inminente estreno en una Copa del Rey siempre ilusionante para el club verdiblanco y sus seguidores. Será el próximo miércoles, a las 21:00 horas, en la primera eliminatoria del torneo, que le enfrentará a partido único al Navalcarnero, conjunto madrileño que milita en Segunda RFEF.

Así, Manuel Pellegrini ha dirigido este mismo lunes una sesión de recuperación en la Ciudad Deportiva Luis del Sol con una buena noticia, pues en la misma pudo participar con normalidad Diego Llorente. El central madrileño fue sustituido en el minuto 68 del choque al conjunto gallego por precaución. Aunque él mismo, tras dialogar en varias ocasiones con el banquillo, decidió continuar, finalmente el técnico chileno decidió retirarlo del terreno de juego para evitar males mayores, pues no se estaba sintiendo cómodo.

"Tiene una pequeña molestia muscular, que no es lesión, que le está impidiendo estar al cien por cien. Arriesgábamos al dejarlo con una lesión y por la tarjeta amarilla", explicó al respecto el 'Ingeniero' tras el encuentro, aludiendo así también a la cartulina vista por el defensor por un agarrón sobre un rival en el centro del campo, lo que influyó igualmente en su cambio por Marc Bartra.

Ante el Málaga, sin problemas

Está por ver cuál es el plan de Pellegrini de cara al duelo ante el Navalcarnero, pero en principio Diego Llorente no tendría problemas para ser de la partida. O al menos, para estar en la lista. También puede que opte por darle descanso, dado lo apretado del calendario. Pero lo que sí se da por hecho es que estará en condiciones para formar en el eje de la defensa, si el técnico lo considera oportunidad, en el próximo encuentro liguero, que tendrá lugar el sábado en La Cartuja, a las 18:30 horas, frente al Málaga.

Las bajas seguras de Manuel Pellegrini

Para los dos referidas citas de esta semana, por tanto, las bajas confirmadas por lesión son las de Cucho Hernández y Junior Firpo, además de Facundo Bernal, sancionado con cuatro partidos por su expulsión ante el FC Barcelona, de los cuales ya ha cumplido uno, siendo extrapolable dicho castigo también a la Copa del Rey, por lo que serán tras las jornadas de LaLiga quye se perderá.

En el caso de Cucho Hernández, la lesión en la zona del sóleo proximal izquierdo que sufrió también ante el conjunto azulgrana le mantendrá aún entre dos y tres semanas más de baja, mientras que Junior Firpo se espera que se incorpore al trabajo con el grupo esta misma semana, como confirmó Pellegrini. En su caso, se produjo una lesión muscular en el aductor de su pierna izquierda en el partido de su selección, República Dominicana, ante Haití en el último parón. Un contratiempo que ha obligado al técnico bético a cargar de minutos a Fran García en el lateral zurdo y utilizan eventualmente en esa posición a Valentín Gómez, como sucedió en Vigo.