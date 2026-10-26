Rajada de Fernando Alonso, piloto de Aston Martin, que explota contra los pilotos: "El coche está dañado. Jodidos idiotas"

El piloto asturiano no dudó en apuntar a Álex Albon, con el que chocó en la curva 11. El español terminó lejos de los puntos tras una mala salida y batalló con Carlos Sainz. "Creo que hemos perdido medio segundo o más"

Fernando Alonso volvió a sufrir a manos de su Aston Martin este pasado domingo. El piloto asturiano, que no tuvo una salida especialmente brillante en el GP de Estados Unidos, terminó en la decimosexta posición, justo por detrás de su compañero de equipo, Lance Stroll.

El piloto español tuvo que vivir en la parte trasera de la parrilla y no pudo obrar un nuevo milagro de sumar un punto para Aston Martin. Es importante recordar que por el momento, Fernando Alonso es el único piloto de Aston Martin que ha sumado puntos en lo que va de Mundial. A Fernando Alonso no le gustó nada el toque que tuvo en la curva 11 con Alex Albon y estando aún un poco enfadado, lo expresó ante los micrófonos de la prensa congregada en el GP de Estados Unidos.

Fernando Alonso estalla y señala a Alex Albon

Se estaba disputando aún la primera vuelta del GP de Estados Unidos cuando Alex Albon tocó a Fernando Alonso y según el propio piloto de Aston Martin, eso le hizo perder en torno a medio segundo por vuelta. Fernando Alonso no dudó en señalar al de Williams de manera pública: "Olvidó que había que girar. En la parte baja de la parrilla la calidad de los pilotos es muy baja ahora y se ha visto con Alex. En el coche me faltaba la mitad del fondo plano".

El enfado de Fernando Alonso era aún latente pero no del nivel que mostró cuando se comunicó por radio con su equipo y se pudo escuchar cómo les aclaraba que su Aston Martin había sufrido daños después de chocar con Alex Albon."El coche está dañado. Jodidos idiotas", gritaba el dos veces campeón del mundo de Fórmula 1.

Fernando Alonso junto a otros pilotos en el comienzo del GP de Estados Unidos

Volvió a insistir Fernando Alonso con el piloto de Williams, Alex Albon y su falta de nivel para el pilotaje: "Creo que, cuando sales desde atrás, siempre existe ese riesgo. El nivel de los pilotos de la parte baja de la parrilla es muy bajo, como hemos visto hoy con Alex".

Fernando Alonso creía en los puntos

Fernando Alonso dejó claro que de no ser por los daños que sufrió su Aston Martin, posiblemente podrían haber peleado por los puntos: "Creo que perdimos medio segundo o incluso más (con los daños provocados por el incidente). El coche está destrozado. Lo vi en el parque cerrado: falta la mitad del fondo plano. No sé cómo conseguimos seguir en carrera y mantenernos medio competitivos. Imagino que, si el coche hubiera estado intacto, hoy podríamos haber sumado puntos. Habría sido una posibilidad muy real, porque íbamos duodécimos con medio coche".

Calificó Fernando Alonso la carrera de Estados Unidos como la mejor en cuanto a competitividad y recordó nuevamente el incidente con Albon: "Creo que ha sido nuestra mejor carrera en cuanto a competitividad de todo el año, de lejos. El coche ha sido muy fuerte en carrera, con buena gestión de las ruedas. Tuvimos unos daños grandes en la vuelta 1 con un incidente con Albon y pese a ello el coche seguía siendo competitivo. Creo que hoy teníamos un noveno o décimo puesto por méritos propios. Ha sido nuestra mejor carrera del año, pero la ha arruinado en ese incidente en la curva 11". Además, en cierto tono irónico, Fernando Alonso apuntó a la labor de Williams para que Aston Martin no se acercase en el mundial de constructores: "Hoy podríamos haber sumado puntos y quizá habernos acercado a Williams en el Campeonato de Constructores, pero se aseguraron de que no tuviéramos ninguna posibilidad".

Alex Albon le responde a Fernando Alonso

Alex Albon no se calló ante el señalamiento de Fernando Alonso y confesó que "siempre es divertido competir" con el piloto de Aston Martin. Además, confesó no saber si se había pasado en la curva o no: "Es un piloto duro, pero siempre corre limpiamente. Quizá pensó que yo me había pasado un poco de la raya, no lo sé. Seguro que pronto me enteraré. Pero creo que me lo he pasado bastante bien".

Por último, dejó claro que él había hecho todo lo posible por evitar el toque con Fernando Alonso: "Yo iba por el interior de Fernando y creo que entonces nos hemos quedado sin espacio. He intentado apartarme y subirme al piano, pero no he conseguido hacerlo bien. Así que imagino que habrá sufrido daños. Sé que yo he sufrido daños en mi coche al tener que completar la carrera con el alerón roto".