Davide Tardozzi defiende a Marc Márquez: "Muchos pilotos cuando llegan a una reunión delante del organizador, se quedan callados"

El jefe de equipo de Ducati ha dicho que el piloto español es el único que habla claro delante de la organización la cual mantiene en el calendario el Gran Premio de Qatar a pesar de la inestabilidad y la inseguridad que hay en la zona

Marc Márquez es uno de los pilotos que más perjudicado ha salido por culpa de la suspensión del Gran Premio de Australia de MotoGP el cual no se ha disputado por la intensa lluvia. El piloto de Ducati, por tanto, no ha podido aprovechar la baja de su máximo rival, Jorge Martín, que está lesionado en el brazo derecho. El catalán ha aceptado con deportividad que no se corra la carrera, pero al mismo tiempo ha sido el más claro a la hora de no disputar el Gran Premio de Qatar por la inestabilidad política e inseguridad que hay en la zona. Sobre este tema, Marc Márquez ha sido defendido y respaldado por Davide Tardozzi, jefe de equipo de Ducati.

Los pilotos de MotoGP se han reunido con la organización para ver qué posibilidades hay para disputar el Gran Premio de Qatar que se debe celebrar el fin de semana entre el 6 y el 8 de noviembre. Una prueba que está en el aire debido a la la actividad bélica que hay en la zona por las ataques de los hutíes de Yemen a Arabia Saudí que ponen en duda incluso el Dakar 2027.

Davide Tardozzi, jefe de Ducati, ha dicho que Marc Márquez habla claro delante de la organización de MotoGP lo cual no hacen otros pilotos que se acobardan. "Marc Márquez, simplemente, es la persona más carismática. Muchos pilotos que fuera expresan opiniones mucho, muchísimo más contundentes que las de Marc Márquez, después, cuando llegan a una reunión delante del organizador, se quedan callados. Y esto es un poco lo que hay, no tiene más recorrido", ha dicho en declaraciones a Sky MotoGP.

El italiano ha manifestado que Marc Márquez no es el que dice cosas peores. "Se carga toda la culpa sobre Márquez porque es el único que transmite la opinión de todos los demás pilotos, el que tiene el valor de hablar, a diferencia de otros pilotos que, como digo y repito, dicen cosas mucho peores que él".

De hecho, Davide Tardozzi ha defendido el carácter conciliador de Marc Márquez. "Marc Márquez ha sido bastante inteligente al decir: 'Intentemos llegar a un acuerdo, plantear soluciones que puedan garantizarnos que haya una evacuación, un plan B y que se den todas las condiciones necesarias para que podamos ir con seguridad'".

El Gran Premio de Qatar de MotoGP se disputa de momento

Marc Márquez ha manifestado sus dudas de correr el Gran Premio de Qatar el próximo mes de noviembre debido ya que según él lo más importante es la seguridad antes que correr una prueba.

Davide Tardozzi ha dejado clara la postura de Marc Márquez. "Eso es lo que ha pedido, no ha dicho que no quiera ir a Qatar. Repito, ha habido muchos otros que han dicho cosas peores y que después no han tenido el valor de repetirlas delante del organizador. Eso es lo que me molesta... he leído que se ha cargado toda la culpa sobre Marc, como si fuera él quien no quisiera ir a Qatar. No es así. Simplemente, Marc ha pedido, como muchos otros, que exista un plan de seguridad a nivel organizativo, ni más ni menos".

Ducati ha dejado claro que, en principio, irá a Qatar siempre que se garantice la seguridad. "Hay circunstancias que pueden hacer pensar que sería mejor no ir. Pero, en el momento en que se den las condiciones de seguridad, exista un plan de evacuación y haya garantías de que, si ocurre algo, no habrá problemas, iremos".