Marc Márquez, 33 años: "Es una lección de vida que cuerpo tienes uno, vida una y carreras o momentos los puedes crear y buscar cuando quieras"

El piloto de Ducati se muerde la lengua cuando es preguntado sobre si va a correr el Gran Premio de Qatar de MotoGP que se debe disputar entre el 6 y el 9 de noviembre. La inestabilidad política en la zona, por la guerra entre Arabia Saudí y los hutíes de Yemen, ya han hecho que se cancelen o aplacen otros eventos deportivos

Marc Márquez lleva tiempo que no se muerde la lengua a la hora de llevar la contraria a la organización de MotoGP. El piloto de Ducati sólo está concentrado en intentar ganar el Mundial de pilotos a Jorge Martín, su gran rival en esta temporada, cuando quedan sólo cinco carreras para el final del campeonato siempre y cuando se celebren todas y cada una de ellas ya que hay dudas sobre la disputa del Gran Premio de Qatar por la inestabilidad política que hay en la zona. Dicha carrera se mantiene en el calendario lo cual no es del agrado de Marc Márquez quien no ha querido contestar si correrá o no, pero si ha dejado un mensaje claro a la organización de MotoGP.

El Gran Premio de Qatar de MotoGP sigue adelante a pesar de que muchos pilotos tienen dudas sobre si correr o no

Uno de los grandes premios que aún restan por disputar en esta temporada en MotoGP es el de Qatar, el cual se tiene que celebrar entre el 6 y el 9 de noviembre. Prueba que la organización de MotoGP mantiene en el calendario a pesar de que la zona es inestable por el conflicto armada que mantiene Arabia Saudí y los hutíes de Yemen, quienes en un ataque al aeropuerto de Riad dejaron 13 muertos y más de 300 heridos.

Este problema ha provocado que eventos deportivos como el Six Kings Slam o el Dakar 2027 se placen o incluso cambien de sede. Con este contexto, existe cierto riesgo de que Qatar se vea implicado, remotamente, como un daño colateral.

A pesar de que MotoGP garantiza la seguridad, a Marc Márquez no le hace ni pizca de gracia estar por esa zona y aunque ha esquivado responder directamente la pregunta sobre si va a correr el Gran Premio de Qatar, ha dejado una gran reflexión antes de que se dispute el Gran Premio de Australia. "Tengo muy claro que la vida es una y carreras hay muchas. Es que da igual. La vida es la vida, una carrera es una carrera. Ya está".

Cuando ha vuelto a ser cuestionado, esta vez por el compañero Mela Chércoles en As, Marc Márquez se ha extendido algo más, pero ha evitado mojarse. "Esa frase la seguiré diciendo porque la he empleado más de una vez desde mi lesión. Entonces no es una frase nueva y la emplearé para cualquier cosa. O sea, ahí he aprendido. Es una lección de vida que cuerpo tienes uno, vida una y carreras o momentos los puedes crear y buscar cuando quieras. Respecto a lo de Qatar, prefiero no dar mi opinión de momento".

A sus 33 años, Marc Márquez sólo piensa en su bienestar y en los suyos y además en sus objetivos como es ganar el Mundial de pilotos de MotoGP. Es por ello que el piloto español se negó a participar en una prueba de karts que organizó MotoGP durante el Gran Premio de Indonesia. De hecho, el corredor de Ducati mandó a un doble que hizo de él aunque finalmente fue descubierto lo cual no le gustó nada a la organización de MotoGP.