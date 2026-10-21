Marc Márquez ha ganado seis carreras y Jorge Martín una, pero el líder es el de Aprilia: así se decide el título de MotoGP

Marc Márquez ha ganado más carreras que Jorge Martín, pero la regularidad del piloto de Aprilia le mantiene como líder del Mundial de MotoGP por solo dos puntos sobre el de Ducati, con cinco grandes premios por delante. El primero, este fin de semana en Phillip Island (Australia)

Este próximo fin de semana, Jorge Martín y Marc Márquez volverán a batirse en duelo por el título de MotoGP. Será en Phillip Island, el circuito australiano en el que Marc Márquez ha ganado un total de cuatro veces y además comparte el récord de poles con el ex piloto australiano, Casey Stoner. El líder del Mundial con 355 puntos es Jorge Martín, que pese a haber ganado menos grandes premios que Marc Márquez, está por delante del piloto de Ducati.

Jorge Martín ha ganado tan solo un gran premio en lo que va de Mundial y Marc Márquez seis (contando las carreras del domingo). Esta diferencia de triunfos en las carreras del domingo entre Marc Márquez y Jorge Martín y el liderato del piloto de Aprilia se explica en la regularidad del madrileño. La mano de hierro con la que Marc Márquez ha dominado en hasta seis carreras de MotoGP contrasta con otras en las que quedó muy atrás en la clasificación. Ahí ha estado Jorge Martín para, sin grandes números a nivel de triunfos, seguir como líder a falta de cinco grandes premios.

Marc Márquez y Jorge Martín: una nueva batalla por el título de MotoGP

La regularidad de Jorge Martín se vio en el último gran premio. En la carrera del sábado Marc Márquez se llevó el triunfo por delante de Jorge Martín, que fue cuarto pero un sexto puesto del piloto de Ducati en la carrera del domingo y el tercer puesto del de Aprilia, posibilitó que Martín recuperase el liderato en el campeonato del mundo de MotoGP.

Curiosamente, tanto Marc Márquez como Jorge Martín terminaron el fin de semana con el mismo número de puntos en el zurrón, un total de 22, lo que provocó que la diferencia entre ambos en el campeonato del mundo de MotoGP no variase de los dos con los que llegaron a Indonesia.

La regularidad de Jorge Martín frente a los golpes de Marc Márquez

Ciñéndonos a los 17 grandes premios disputados hasta el momento y con cinco aún por disputarse, incluyendo el de este fin de semana en Phillip Island, la regularidad ha sido la clave del liderato de Jorge Martín.

El piloto de Aprilia, que ya ha sido campeón del mundo de MotoGP, venció en la carrera del domingo en Francia y además venció en cuatro carreras de sábado. Solo hay dos carreras en las que Jorge Martín se ha quedado sin sumar puntos en domingo y son las de Cataluña y Hungría. Por otro lado, Jorge Martín ha sumado seis segundos puestos y dos terceros.

El hospital ha impedido el liderato de Marc Márquez en MotoGP

Enfrente de Jorge Martín y peleando por arrebatarle el título de MotoGP está un Marc Márquez que se podría decir que el liderato del campeonato lo ha perdido en el hospital. El piloto de Ducati ha sumado seis triunfos en carreras del domingo y ocho en las sprint del sábado.

Pero a Marc Márquez le han penalizado, notablemente, las cuatro carreras dominicales en las que no sumó ni un solo punto (Tailandia, Jerez, Francia y Cataluña) a consecuencia de abandonos y la lesión, que le hizo perderse el GP de Cataluña.

Lo que resta de campeonato del mundo de MotoGP para Marc Márquez y Jorge Martín

Contando el gran premio de Phillip Island que se disputará este fin de semana en Australia, a Marc Márquez y Jorge Martín les quedan 185 puntos por disputarse si nos atenemos a los 12 que otorga el liderato en la carrera de sprint del sábado y los 25 en la tanda del domingo. Phillip Island, Sepang (del 30 de octubre al 1 de noviembre), Losail (del 6 al 8 de noviembre), Portimao (del 20 al 22 de noviembre) y Cheste (del 27 al 29 de noviembre), decidirán si Marc Márquez suma su octavo título de MotoGP o si Jorge Martín el segundo.