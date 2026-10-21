Marc Márquez, campeón del mundo de MotoGP, habla de la retirada: "Ahora empiezo a evaluar más el riesgo"

El piloto de Ducati admitió que a sus 33 años sigue teniendo ganas de competir por no haberse rendido. "Estoy aquí y sigo compitiendo porque, de momento, no me he rendido en el aspecto mental", declaró

Marc Márquez iniciará este próximo fin de semana un nuevo asalto al Mundial de MotoGP. A solo dos puntos de Jorge Martín, líder actual de la clasificación, el piloto de Ducati quiere culminar su remontada en el circuito de Phillip Island, escenario del GP de Australia. A sus 33 años y con siete mundiales de MotoGP en su palmarés más otros dos en categorías inferiores, Marc Márquez quiere el décimo.

En una reciente entrevista para MotoGP.com, Márquez fue cuestionado por una posible retirada del mundial una vez que culmine esta temporada. El piloto español de Ducati ni mucho menos mostró síntomas de cansancio y dejó claro que mientras a nivel mental no se haya rendido, habrá Marc Márquez para rato.

La retirada de Marc Márquez de MotoGP

Marc Márquez comparó MotoGP con otras disciplinas como el tenis o el fútbol y lo hizo poniendo en valor el riesgo que supone el deporte de las dos ruedas. Además Márquez admitió que su retirada está más cerca que ayer aunque no sabe cuándo será: "No estamos en un deporte como el fútbol o el tenis, donde dan el 100% pero el riesgo es mucho menor. En MotoGP tienes que evaluar muchas cosas antes de retirarte. ¿Está más cerca que ayer? Sí. ¿Pero cuándo será? No lo sé".

Volviendo sobre el riesgo, Marc Márquez admitió que ahora valora más aspectos como las lesiones y las caídas: "El piloto es quien decide dónde está la línea. Ahora empiezo a evaluar más el riesgo, y ese riesgo son las lesiones y las caídas. Estoy aquí y sigo compitiendo porque, de momento, no me he rendido en el aspecto mental. Ya he conseguido muchísimo, pero aun así no puedo rendirme. Sé que si gano puedo seguir siendo competitivo durante algunos años más".

Marc Márquez, un apasionado de MotoGP

Pero teniendo en cuenta las palabras de Marc Márquez, no parece que el de Cervera tenga en el horizonte más próximo su retirada ya que la pasión por MotoGP le sigue haciendo feliz: "Doy mi vida a MotoGP, doy mi cuerpo a MotoGP y doy mi salud a mi pasión. Lo doy todo. Así que, para mí, MotoGP es mi vida. Es pasión y adrenalina. La adrenalina es difícil de explicar, pero es algo que produce tu cuerpo que, si tienes una lesión, es el mejor analgésico. Si estás vago, es la mejor energía, el mejor impulso".

Marc Márquez a lomos de su Ducati en la presente temporada

El piloto de Ducati reconoció que comprende a aquellos que consideran el mundo de las motos como una locura: "Entiendo a la gente que dice que lo que hacemos es una locura, pero cuando entras en el mundo de MotoGP empiezas a comprender que hay algo más ahí aparte del riesgo. Es la pasión, la adrenalina, el trabajo en equipo. Cuando entiendes de verdad este deporte, es ahí cuando empiezas a sentir qué es MotoGP".

Sobre ese riesgo que a veces conlleva lesiones, Marc Márquez reconoció que en 2020 cambió la percepción que tenía sobre sí mismo: "Antes de 2020 me sentía un superhéroe. Luego el 2020 me enseñó y aprendí que somos humanos. Un día puedes ser un superhéroe y otro día puedes ser una persona totalmente distinta. En el hombro derecho llevo siete intervenciones diferentes. Es mucho y lo noto. Es lo que hay". Por último confesó que el título del pasado año con Ducati ha sido el más especial de su carrera: "Después de una época muy difícil, el año pasado fue el momento en el que sentí una mayor explosión de emociones por dentro".