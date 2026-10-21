"Estoy seguro de que Rossi nunca habría podido superar a Marc Márquez desde el punto de vista mental. Ahora es otro Marc, pero sigue siendo el referente"

El expiloto y ahora director de equipo Jorge Martínez Aspar analiza lo que han sido cada uno en su época y no oculta su admiración por el piloto de Cervera

Aunque la relación entre Valentino Rossi y Marc Márquez se rompió definitivamente en 2015, las comparaciones nunca han dejado de aparecer y, tras el Mundial logrado por el catalán el pasado año, todos están pendientes de ver si Marc puede superarlo en el número de títulos mundiales.

Los paralelismos, en muchos sentidos, son inevitables y aunque son dos pilotos muy diferentes en cuanto a personalidad, ambos han marcado una época y han cambiado MotoGP. Sobre ello ha hablado el expiloto y ahora director deportivo Jorge Martínez Aspar en el podcast ‘Fast & Curious’, donde el valenciano reconoce que, en su época, Rossi cambió el panorama con su personalidad.

"Creo que supuso un antes y un después. Valentino Rossi contribuyó a convertir MotoGP y el motociclismo en general en un espectáculo. (...) Desde el principio se vio que era un piloto muy agresivo, diferente. Yo veía a un chaval que se pintaba el pelo, que hacía de Superman y que subía con una muñeca hinchable. Eran cosas de otra época para mí", admitía Aspar, quien señala que, como Nieto antes que él o Marc Márquez en los últimos años, marcó diferencias con el resto y supo sacar ventaja con ello.

"Valentino es uno de esos pilotos que marcan la diferencia no solo encima de la moto, sino también fuera de ella. Ángel Nieto, por ejemplo, era muy pícaro. Yo aprendí mucho de él y lo escuchaba con atención. Nieto decía: 'Se empieza a ganar andando por el paddock'. Y tenía razón. Tu comportamiento también influye, porque tus rivales te observan", afirma el valenciano.

Marc Márquez supera a Rossi en la fuerza mental

Aspar sufrió a Rossi como piloto -le ganó ya en 1996, cuando era casi un niño, y ha visto tanto a Marc Márquez como a él desde el garaje. Y aunque cree que los dos son unos extraterrestres inigualables, cada uno en su época, el español es más fuerte mentalmente.

"Siento una admiración enorme por Marc, por cómo ha llevado su carrera deportiva, por lo agresivo que ha sido y por el límite que siempre ha buscado. Se ha caído muchísimas veces y ha sabido superarse continuamente después de las lesiones. Creo que es un piloto digno de estudio desde el punto de vista mental. Tiene una fortaleza increíble. Estoy convencido de que Valentino también es una persona especial mentalmente, pero creo que no habría podido superar las lesiones de Marc. Estoy convencido de ello", analiza el valenciano.

Eso sí, ambos, para él, se han elevado muy por encima del resto, cada uno en su época. "Creo que con Valentino ocurrió algo parecido, como también pasó con Ángel Nieto y, ahora, con Marc. Márquez es uno de los pilotos de la última generación que han cambiado por completo la manera de pilotar, de ser y de hacer las cosas", añade con respecto a los muchos pilotos que, en la época más reciente, aparecen tratando de igualar la forma de pilotar del de Cervera y arriesgando tanto como lo hacía él.

Un Marc Márquez diferente

"Hasta 2019 vimos a un Marc que se comía todo. O ganaba o se caía. Era brutal. Creo que, a raíz de la grave lesión de Jerez y de todo lo que le ha ido pasando después, ha cambiado. También tiene más años, más experiencia y una cantidad importante de títulos. Todo eso te hace pensar y ver las cosas de otra manera. Tengo muchas ganas de verlo este fin de semana y comprobar cómo está, pero, evidentemente, es otro Marc. Ha cambiado, aunque sigo pensando que es el referente, sin ninguna duda", sentencia Jorge Martínez Aspar.

El expiloto cree que, aunque le hayan imitado, nadie tiene la capacidad para apurar del ilerdense. "Destacaría la agresividad que tiene al frenar, su entrada en curva y la lucha constante que mantiene con la moto. Cuando estás en la pista y lo ves llegar a una frenada, piensas: 'No entra, no entra, no entra'. Y entra. Desde el primer minuto busca el límite. Es verdad que ahora lo hace un poco menos, pero creo que gran parte de su evolución se explica precisamente por eso. Desde el primer entrenamiento libre busca el límite y trata de ir más rápido que nadie", afirma.