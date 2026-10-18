La reflexión de Marc Márquez: "Si hay la moto puedes hacer cosas. Pero si el año que viene no tiene la moto, por muy Martín, Quartararo o Márquez que seas, no puedes hacer nada"

Marc Márquez deja claro que en la actual MotoGP es clave tener una buena moto, ya que es más decisiva que en otras épocas

La pelea entre Marc Márquez y Jorge Martín por el título de MotoGP entra la próxima semana en el tramo final, Con cinco carreras por delante, siempre y cuando se corra en Qatar, sólo dos puntos separan a los dos pilotos españoles, compañeros de marca en Ducati hace dos años y acérrimos rivales ahora, con el madrileño en Aprilia.

Entonces, Jorge Martín decidió dejar Ducati, con quien se proclamó campeón del mundo, después de que el equipo oficial eligiera a Marc Márquez por delante de él. Y ahora quiere aguarle la fiesta a sus antiguos jefes, arrebatándoles el título mundial.

El piloto madrileño sabe que está ante una oportunidad única, ya que el próximo año cambia a Yamaha y no sabe con lo que se va a encontrar. Aunque cambia la cilindrada y la reglamentación, las pruebas que se han hecho no sitúan a los japoneses entre los primeros, al menos por ahora. Y sin moto, sabe que no podrá ganar.

Marc Márquez sabe la importancia de una buena moto

Si este año está peleando con Marc teniendo una moto muy superior, en inferioridad no podría hacerlo. Aunque el propio piloto de Cervera ha dejado claro que no es algo que le ocurra a Martín, sino a cualquiera. En la actual MotoGP, las máquinas son más decisivas que lo eran en la antigüedad y él mismo lo pudo comprobar en sus últimos años en Honda, donde no podía pelear ni siquiera por el podio cuando era el mejor piloto, algo que ha podido demostrar en cuanto a vuelto a tener una gran moto.

Ésa era la reflexión que dejaba Marc Márquez ante lo que puede hacer Jorge Martín el próximo año en Yamaha. "El año que viene, veremos. Si hay moto, como la ha tenido y la tiene, puedes hacer cosas. Pero si el año que viene no tiene la moto, por muy Martín, Quartararo o Márquez que seas, no puedes hacer nada", señala el ilerdense.

Marc Márquez se ponía a sí mismo como ejemplo. "Estamos en un deporte donde hay un mix de piloto-moto, moto-piloto, pero por eso ahí también tienes que ser hábil, egoísta y a veces tragarte el orgullo para buscar el mejor sitio, el que más te convenga. Y cuando digo tragarte el orgullo, es bajarte el salario", avisa en eferencia a cuando rechazó el mejor contrato del 'paddock' en Honda para fichar por un equipo satélite de Ducati en el que apenas iba a cobrar.

Si quería ganar, sólo le quedaba esa opción para optar a correr en la mejor moto de la categoría. En Gresini se ganó el contrato con el equipo oficial y, en éste, ya ha ganado otra vez el Mundial y está peleando este año por un nuevo título.

Para Marc, Jorge Martín es "un talentazo"

Fuera de eso, el mayor de los hermanos Márquez sólo tiene palabras de elogio para el que es su gran rival ahora mismo. "Para mí, Martín es un piloto con mucho talento, un talentazo", señalaba el pasado fin de semana en Indonesia. Y se apoya para decirlo en lo que pudo ver él cuando ambos coincidieron en Ducati.

"La temporada pasada tuvo también un año muy complicado, de muchas lesiones. Pero cuando salté a Ducati y tuve la posibilidad de ver los datos de todos los pilotos de la marca, Martín era de los que más me impresionaba a nivel de cómo pilotaba y de lo que era capaz de hacer", indica el de Cervera, que vio ese año cómo el español le ganaba el título a Pecco Bagnaia pese a estar en un equipo satélite.