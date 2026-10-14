Dani Pedrosa, expiloto de MotoGP: "2 puntos arriba, 3 puntos abajo, cambio de liderato... Impresionante la batalla que tienen por el Mundial Marc Márquez y Jorge Martín"

El actual comentarista en DAZN analiza el final del Mundial de MotoGP y no pasa la pelota a lo que le pueda dar Ducati a Marc Márquez

Después de lo visto en el último Gran Premio de MotoGP, donde cambio el liderato del Mundial dos veces y donde Marc Márquez demostró saber pelear en inferioridad con las Aprilia y Martín, aguantar la presión, la batalla que nos espera en los cinco últimos grandes premios de la temporada puede ser espectacular.

Con Bezzecchi aún lejos pese a su victoria del domingo, la pelea es entre Marc Márquez y Jorge Martín, que siguen separados por dos puntos en la clasificación, la misma distancia a la que estaban antes del Gran Premio de Indonesia.

En Aprilia y Ducati están al rojo vivo. Los de Noale aún aguantando antes de dar órdenes de equipo, algo que, según señalan en Ducati, no tardarán. Y en Borgo Panigale con la duda de qué pueden hacer para darle a Marc Márquez lo necesario para seguir plantando cara a unas motos rivales que llevan siendo superiores toda la temporada.

La clave la puede tener Dall'Igna

Así lo ve un Dani Pedrosa que es de esos que están disfrutando los 'toros desde la barrera' y que está viviendo al máximo la pelea de su excompañero en Repsol Honda ante las Aprilia. "Para mí, creo que ahora es un poco el trabajo que se plantean para las siguientes carreras que quedan, un poco con Ducati, con Dall’Igna, cómo van a afrontar esas carreras y si puede Ducati ofrecerle a Marc algún extra o si lo único que van a intentar es trabajar con el setting lo máximo que puedan para las últimas carreras", afirmaba el actual comentarista de DAZN sobre lo que espera en los cinco últimos grandes premios de la temporada.

Para Pedrosa no hay nada claro y eso es lo bonito de este Mundial 2026 de MotoGP. "El sábado vimos como Márquez cogía el liderato, el domingo Martín lo recupera, 2 puntos arriba, 3 puntos abajo, impresionante la batalla que tienen por el Mundial", reconocía el expiloto catalán.

Pese al problema con las presiones que le hizo perder posiciones el sábado y a que sólo pudo ser tercer en la carrera del domingo, Pedrosa había visto bien a Jorge Martín en Mandalika. "Una mejor salida le habría permitido luchar por un resultado superior. En la carrera ha jugado muy bien sus cartas Martín, no ha salido muy bien y eso le ha penalizado bastante, pero yo creo que de haber salido mejor, habría optado a esa segunda plaza porque hemos visto a Raúl -Fernández- sufrir al final de carrera", por su lesión en el dedo, producto de la caída del sábado, cuando fue derribado por Bezzecchi.

Pedrosa vio con problemas a Marc Márquez

Si al piloto madrileño de Aprilia lo vio bien, a su gran rival en la pelea por el Mundial, Marc Márquez, lo vio con dificultades. "Se le ha visto con dificultades entrando en las curvas, que normalmente es su punto fuerte. Le hemos visto más cauto de lo normal, un poco más flojo en las frenadas fuertes. No sé si a lo mejor también uno de sus problemas era demasiada presión en el neumático delantero y eso no le daba el agarre suficiente, o cuál ha sido el problema que realmente ha tenido", analizaba el probador de KTM.

Por todo ello, su conclusión era la misma a la que habían llegado en Ducati: que el resultado del GP de Indonesia es muy positivo para ellos. "Un sexto no es el mejor resultado y tampoco si se ve la diferencia que tenía Aprilia sobre Ducati, pero el conjunto total del fin de semana ha sido muy bueno para él", afirma un Pedrosa que da por muy bueno para Marc salir sin perder puntos con Martín, ganar el Sprint con una moto inferior y salvar los muebles el domingo. "Marc ha tenido que sobrevivir en esta carrera de domingo porque las sensaciones no eran buenas", sentenciaba el de Sabadell.