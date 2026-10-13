El 'biscotto' con Marc Márquez de Aprilia ya está sobre la mesa y en Ducati lo ven inminente: "Lo harán tarde o temprano. Yo lo haría, me parece evidente"

Desde Ducati esperan que, muy pronto, las Aprilia empiecen a ayudar a Jorge Martín en su lucha con Marc Márquez; Raúl Fernández pide que le dejen fuera de esta lucha

Con sólo cinco carreras por disputarse en el Campeonato del Mundo de MotoGP y dos puntos entre Jorge Martín y Marc Márquez las estrategias van a empezar a entrar y las marcas se van a aprestar a ayudar al piloto que más opciones tenga de hacerse con el campeonato.

En Aprilia, el triunfo de Marco Bezzecchi en Indonesia le ha permitido reengancharse al Mundial y eso hará que no pueda, al menos por ahora, ayudar a su compañero de equipo. No obstante, de momento, hay lucha entre todos y la mejor muestra son los ataques entre las Aprilia o el hecho de que las Ducati, especialmente Alex Márquez y Di Giannantonio sigan pugnando con Marc cada vez que tienen ocasión.

Como se pudo ver en Mandalika, Aprilia aún mantiene la lucha entre sus pilotos y, de hecho, eso acabó con Raúl Fernández y Marco Bezzecchi en el suelo en la carrera al sprint. Pero pocos dudan que pronto todos se pondrán de acuerdo para ayudar a Martín o, si puede, también a Bezzecchi.

Así lo esperan también en Ducati, donde habitualmente han puesto a sus pilotos a competir entre sí, incluso hasta las últimas consecuencias, como se pudo ver en la pelea entre Pecco Bagnaia y Jorge Martín durante dos años, que lucharon hasta la última carrera.

En Ducati, convencidos de las órdenes de eequipo

El team manager de Ducati Lenovo, David Tardozzi, así lo cree y ve lógico este 'biscotto' para favorecer sus intereses. "No sé qué harán en casa ajena. Tienen todo el derecho a dar órdenes a sus pilotos y no tengo ninguna duda de que lo harán tarde o temprano. Yo lo haría, me parece evidente", avisa el veterano expiloto italiano.

Eso sí, Tardozzi deja claro que ellos siempre han pensado de otra forma. "En el pasado, nosotros siempre hemos demostrado que hemos dado todo a nuestros pilotos satélite. Incluso hemos llegado a luchar contra ellos y nuestra intención siempre ha sido intentar que todos los pilotos siguieran la misma línea. En este caso, ellos están luchando contra otra marca, así que espero que lo hagan", reconocía y admitía que, en eso, Marc Márquez está en inferioridad.

De momento, la primera reunión de Aprilia para unir voluntades no ha sido para llegar a un acuerdo y dar órdenes de equipo, sino para finiquitar el polvorín que se había creado con la caída de Raúl Fernández y Bezzecchi el sábado y las acusaciones del español al italiano.

El domingo por la mañana todos se reunieron en Lombok el CEO de Aprilia, Massimo Rivola, y Davide Brivio, jefe del TrackHouse, con los cuatro pilotos, Bezzecchi, Martín, Ogura y Raúl Fernández, con el objetivo de templar los ánimos.

Reunión de urgencia en Aprilia

Adelantada por La Gazzetta dello Sport, Fabiano Sterlacchini confirmaba la reunión. "¿Acaso no es difícil extraer todos esos caballos de un motor o tomar las curvas a esa velocidad? Todo es difícil. Aquí todo se lleva al límite, incluidos los comportamientos de los pilotos y sus momentos de nerviosismo. Esta mañana decidimos con Massimo organizar una mesa redonda para hablar entre nosotros y aclarar las cosas. Muchas veces, las tensiones surgen de malentendidos y no de motivos reales. Decidimos hablarlo y todo salió bien", indica el director técnico de la marca, que vio luego cómo las cuatro Aprilia acababan en cabeza en la carrera del domingo.

Sterlacchini fue interpelado, a la finalización del Gran Premio de Indonesia, por las órdenes de equipo y dijo que, por ahora, hay libertad. Cuando empezarán a darse es una incógnita.

"Como ha declarado Massimo (Rivola), en este momento nuestros pilotos tienen total libertad, aunque está claro que estamos empezando a hablar entre nosotros sobre la posibilidad de establecer algunas directrices para evitar problemas. Por desgracia, hemos visto que el incidente de la Sprint forma parte del juego. Aunque intentes aclarar los roles, las posibilidades y los riesgos, a veces puede ocurrir algo", señala.

El directo técnico de Aprilia asegura que no se han "marcado una fecha límite" aunque es evidente que habrá esas órdenes. "Dentro de unas cuantas carreras podría llegar el momento de reflexionar con Massimo y definir unas órdenes de equipo sin peros ni condiciones. Ahora mismo estamos muy lejos del final, quedan muchísimos puntos en juego y puede pasar de todo. Creemos que todavía podemos permitirles libertad, pero no sé durante cuánto tiempo", reconoce el ingeniero italiano.

Raúl Fernández pide que le dejen en paz

Al que, en cierto modo, ponen en un aprieto es a Raúl Fernández, admirador confeso de Marc Márquez, pero que milita en el equipo satélite de Aprilia y debería ayudar a Jorge Martín o a Marco Bezzecchi. El madrileño pide que le dejen correr en paz y no le metan en la pelea.

"Yo lo que no quiero es meterme en guerras. Tengo mucho aprecio a Aprilia, a Fabiano Sterlacchini, a Massimo Rivola, a Davide Brivio... han salvado mi carrera deportiva en un momento difícil. No voy a poner un pero a ninguno de ellos y todo lo que me pidan va a misa, pero tampoco voy a poner ningún pero a Marc Márquez. No quiero estar en medio", pedía Fernández.

El piloto de San Martín de la Vega reitera sus deseos, aunque no sabe lo que le espera. "Marc es mi ídolo y no voy a poner un pero a nadie. Que se lo jueguen entre ellos, que son mayores y que cada uno tiene sus armas y sus herramientas", sentencia.