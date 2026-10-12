Jorge Martín, campeón de MotoGP, y el dinero que necesita para vivir al mes: "Tengo muchísimos gastos"

El piloto de Aprilia, que actualmente pelea por el título del mundial de pilotos con Marc Márquez, reveló en 2024 en un podcast que le gusta tener ciertos objetos de valor y que fue un día de fiesta, cuando ganó su primera carrera en la categoría reina del motociclismo, cuando se dio cuenta que tenía que controlar ciertos pagos

Jorge Martín, piloto de MotoGP, es uno de los más talentosos y mejores en los últimos años. El madrileño, ya sea con Ducati o con Aprilia, está demostrando que puede ganar mundiales e incluso pelear contra Marc Márquez, considerado como uno de los mejores de la historia. Su nivel le ha hecho tener grandes contratos y, por tanto, un nivel de vida alto en el que hay gastos, a veces, altos. Esto provocó que en el año 2024, Jorge Martín revelara que necesita más de un sueldo medio normal para poder vivir bien.

Jorge Martín y su nivel de vida

Como deportista de élite, Jorge Martín cuenta con un sueldo bastante elevado al mes lo que le hace no preocuparse con llegar a final de mes. El piloto madrileño fue preguntado en el podcast Tengo un plan, allá por el año 2024, sobre cómo vive al mes.

Actualmente en Aprilia, en el equipo oficial, que lo fichó cuando fue campeón del mundo con Ducati, Jorge Martín dijo que le gusta poseer ciertos objetos de gran valor como a cualquier otra persona. "No soy muy materialista. Aunque obviamente me gusta tener un coche bueno o un reloj bueno, no me cambia tenerlo. No por tenerlo soy más feliz", argumentó el madrileño dejando claro que podría vivir sin estas coas perfectamente.

Lo que sí reveló Jorge Martín es que tiene algún que otro gasto más que una persona normal. "Tengo muchísimos gastos. Sin salir de casa tengo gastos que no te imaginas. Igual con 5.000 o 6.000 euros al mes hago. Puedo vivir con 3.000 y 2.000", explicó el piloto de MotoGP sin profundizar en detalle en lo que se gasta ese dinero.

Jorge Martín y un pago que no le hizo mucha gracia

Jorge Martín también desveló que uno de los días en los que se dio cuenta que el dinero puede traer ciertos problemas fue cuando ganó su primera carrera de MotoGP y salió con sus amigos a una discoteca.

El actual piloto de Aprilia tuvo que hacer frente a todo el pago de la cuenta y la cantidad de dinero que tubo que abonar era alta, no dijo cuánto fue exactamente. Jorge Martín se autoconvenció que ese no era su lugar. "Dije: tío, se te va la olla, ¿qué haces aquí?".

Pasados los años, Jorge Martín ya está centrado principalmente en las motos y en su familia. El madrileño busca su segundo título de campeón del mundo en este año 2026 aunque no lo tendrá fácil ya que su gran rival es Marc Márquez, considerado como el mejor de toda la historia. Jorge Martín señaló en ese 2021 lo siguiente: "Yo quiero ser una leyenda de MotoGP, que se me recuerde".

El madrileño va camino de ello ya que es un piloto que está ganando con diferentes marcas y que la temporada que viene lo intentará hacer con Yamaha la cual lo ha fichado para sacar a la escudería japonesa de las últimas posiciones de la parrilla de MotoGP.