Ducati da la cara por Marc Márquez después de las acusaciones interesadas de favoritismo hacia él

El team manager de Ducati Lenovo, David Tardozzi, dejaba claro que lo que se habla sobre la moto de Marc Márquez no es cierto

Marc Márquez salió con la moral por las nubes del circuito de Mandalika después de haber podido mantener la distancia con la que llegó el viernes en un lugar donde nunca había ganado y donde las Aprilia eran claramente superiores.

El piloto de Ducati Lenovo ganó el Sprint del sábado contra pronóstico y aunque acabó sexto el domingo, vio cómo su gran rival en la lucha por el campeonato, Jorge Martín, sólo era tercero, lo que le permitía recuperar los puntos perdidos el sábado y el liderato del Mundial de MotoGP, pero no sacar la ventaja con la que habría contado antes de este gran premio. Eran tan superiores las Aprilia al resto que las cuatro primeras motos en meta el domingo fueron las de esa marca.

El mayor de los hermanos Márquez, una vez más, fue el mejor de Ducati y está en sus manos salvar el año de la marca italiana. Con los dos equipos de Aprilia liderando el campeonato, sólo el triunfo del de Cervera en el Mundial de Pilotos evitaría el descalabro.

Marc Márquez saca más de 100 puntos a Di Giannantonio, que es la segunda Ducati, en sexta posición. Y casi 200 a su compañero de equipo, un Pecco Bagnaia que en Lombok volvió a decir adiós antes de tiempo y suma decepción tan decepción.

En Italia critican a Marc Márquez y a Ducati

Hay tal diferencia entre Marc Márquez y Pecco Bagnaia que en Italia ya han empezado a acusar a Ducati de estar preparando la moto para el español, en detrimento del resto, ante la necesidad de sumar el título en el último año de esta reglamentación.

Ante esto, ha tenido que salir al paso el team manager de Ducati Lenovo, un Davide Tardozzi, que es defensor acérrimo de Marc Márquez, pero que también defiende a rajatabla las normas de Ducati de darles a todos los pilotos las mismas armas. "Estoy totalmente en contra de quienes afirman que Marc Márquez ha orientado el desarrollo de la moto a su medida. No es cierto en absoluto. He visto lo que se ha aportado, lo que han decidido los demás pilotos, así que no es en absoluto cierto que Márquez se haya hecho la moto a su medida. Eso son habladurías de bar", señalaba molesto en Moto.it el italiano.

Tardozzi confirma la igualdad en Ducati

Tardozzi dejaba claro que se ha tratado a todos por igual. "Quien participa en el desarrollo de la moto sabe perfectamente qué se ha hecho para él y qué hemos intentado hacer para los demás. Por ejemplo, para Pecco Bagnaia, aunque al final no haya salido bien", reconoce en referencia a los esfuerzos por adaptar la moto de Bagnaia lo más posible a su forma de pilotar.

"Siempre hemos tenido la posibilidad y la capacidad de desarrollar la moto para cada piloto. Es decir, no es que si la moto le va bien a Márquez, ahora sea la misma para todos. Por ejemplo, Pecco tiene un carenado diferente al de Marc y durante mucho tiempo ha utilizado una aerodinámica distinta en el basculante. Cada uno de nuestros pilotos oficiales, incluidos Diggia y Álex, tiene la posibilidad de elegir los componentes que prefiere. Nosotros no hacemos la moto para Marc Márquez, no es así", añade Davide Tardozzi, tratando así de zanjar el tema.

Aunque molesto con esas habladurías, Tardozzi sí estaba contento con el resultado de Indonesia. "Si nos fijamos únicamente en el resultado, para nosotros es un éxito. El verdadero problema sigue siendo que Aprilia ha demostrado ser superior, aunque esperábamos que lo fuera un poco menos", admite.

"Los próximos circuitos nos darán más información, especialmente Phillip Island, donde hay curvas muy rápidas que, en mi opinión, pueden favorecer a Aprilia cuando la moto alcanza su máximo ángulo de inclinación. Ya veremos. Si conseguimos defendernos allí, creo que el Mundial será manejable. Todavía quedan 185 puntos en juego y estamos a solo dos puntos", avisa sobre lo que puede dar de sí el gran premio de la próxima semana.