El Estudiantes de la Plata tiene la opción este sábado de romper la hegemonía de los clubes brasileños en la Copa Libertadores

Estudiantes tiene ante sí la posibilidad de romper siete años de victorias brasileñas en la final de la Copa Libertadores. Desde aquella final de 2018 que se jugó en el Santiago Bernabéu el partido decisivo y en la que River Plate superó a Boca Juniors no ha habido un campeón argentino. Y, de hecho, se han dado varias finales entre brasileños.

El héroe que ha llevado al conjunto de La Plata a esta final es Alexander 'Cacique' Medina, que está ante uno de los mayores desafíos de su carrera. El entrenador uruguayo, que no consiguió cumplir las expectativas durante su paso por el Granada en la 2023-2024, ha conseguido conducir al club argentino hasta la final de la Copa Libertadores. Ahora, Estudiantes se enfrenta al Palmeiras, respaldado por el carácter competitivo que ha conseguido transmitirle su técnico, el 'Cacique' Medina.

La cita tendrá lugar en el estadio Centenario de Montevideo, un escenario cargado de historia para Estudiantes. Allí conquistó en 1968 su primera Libertadores el legendario equipo dirigido por Osvaldo Zubeldía, que repetiría la hazaña en las dos ediciones siguientes, en 1969 y 1970. La cuarta corona llegó en 2009, con Alejandro Sabella en el banquillo y Juan Sebastián Verón como capitán. El propio Verón, figura histórica del club, ocupa actualmente la presidencia de la entidad.

Para Medina, la final también supone regresar a un escenario muy familiar. Su trayectoria como futbolista estuvo estrechamente vinculada a Nacional de Montevideo, donde militó en tres etapas entre 2004 y 2013. Como delantero disputó 156 encuentros, anotó 48 goles y conquistó cinco campeonatos uruguayos. Sus celebraciones imitando el lanzamiento de una flecha terminaron dando origen al apodo de 'Cacique', una denominación que posteriormente también se relacionó con su personalidad y su autoridad dentro del vestuario.

El Cacique, un histórico del Cádiz

Su carrera como jugador incluyó experiencias en otros seis equipos uruguayos y varias aventuras internacionales. En España defendió las camisetas del Racing de Ferrol y del Cádiz, club en el que estuvo entre 2005 y 2007. También pasó por Arsenal de Sarandí, en Argentina, y Unión Española, en Chile.

Alexander Cacique Medina, técnico de Estudiantes / Imago

Fue precisamente Nacional quien le abrió las puertas de los banquillos. En 2016 comenzó su recorrido como entrenador al frente del equipo reserva y, en 2018, asumió la dirección del primer equipo. Durante aquella etapa consiguió 32 victorias, 12 empates y 10 derrotas. Sin embargo, sus enfrentamientos ante Peñarol dejaron un balance menos favorable: perdió dos de los cuatro clásicos disputados y empató los otros dos.

En 2019 inició su aventura en el fútbol argentino con Talleres de Córdoba, una experiencia que acabaría siendo una de las más destacadas de su carrera. Medina consiguió dotar al equipo de una identidad reconocible y lo clasificó para las ediciones de 2021 de la Copa Sudamericana y 2022 de la Libertadores. Además, alcanzó la final de la Copa Argentina y terminó tercero en el campeonato liguero.

Ya dirigió en Brasil al Internacional de Porto Alegre

Su buen trabajo despertó el interés del Internacional de Porto Alegre, al que llegó en diciembre de 2021. Sin embargo, su primera experiencia en Brasil estuvo lejos de las expectativas. Después de 88 partidos al frente de Talleres, con 43 triunfos, 20 empates y 25 derrotas, cambió Argentina por Brasil, pero apenas permaneció algo más de tres meses en el cargo. Seis victorias, seis empates y cinco derrotas terminaron provocando su salida en abril de 2022.

La oportunidad de regresar al fútbol argentino no tardó en aparecer. Vélez Sarsfield apostó por él para reconducir la situación deportiva del equipo y afrontar una eliminatoria de octavos de final de la Libertadores frente a River Plate. Contra los pronósticos iniciales, el conjunto dirigido por Medina consiguió superar al equipo de Marcelo Gallardo y alcanzó las semifinales del torneo.

Alexander Medina, en el banquillo / Imago

El recorrido terminó ante Flamengo. El equipo brasileño impuso su superioridad con un contundente 0-4 en la ida y volvió a ganar en la vuelta por 2-1. Meses después, los malos resultados en el campeonato local deterioraron la relación entre Medina y Vélez. En febrero de 2023, después de cuatro jornadas consecutivas sin ganar, el técnico presentó su renuncia.

Fracasó en su regreso a España, con el Granada

Su siguiente destino fue el Granada, donde vivió uno de los capítulos más complicados de su trayectoria profesional. El club nazarí lo incorporó el 27 de noviembre de 2023 para sustituir a Paco López, pero los resultados no acompañaron. Medina dirigió al equipo en 14 encuentros de Primera división, con un balance de una victoria, cuatro empates y nueve derrotas. La entidad decidió destituirlo el 19 de marzo de 2024, poniendo fin a una etapa que no logró cambiar la dinámica del conjunto rojiblanco.

Tras nueve meses sin equipo, el uruguayo regresó a Talleres de Córdoba para afrontar una segunda etapa. Esta vez consiguió añadir un título a su palmarés: la Supercopa Internacional de Argentina, conquistada en la tanda de penaltis frente al River Plate de Marcelo Gallardo. Pese a ese éxito, su rendimiento fue irregular, con diez derrotas frente a siete victorias.

Ahora, Estudiantes representa una nueva oportunidad para reivindicarse. Los números del Cacique Medina durante 2026 reflejan un equipo competitivo, aunque todavía irregular: 18 triunfos, 11 empates y 15 derrotas en 44 partidos. En este periodo levantó la Supercopa Argentina tras imponerse a Independiente Rivadavia de Mendoza, aunque también sufrió eliminaciones en los octavos de final de los Torneos Apertura y Clausura y cayó en los cuartos de final de la Copa Argentina.

Medina, que ya conoce el sabor de los tropiezos y de las oportunidades perdidas, tiene ante sí la posibilidad de firmar el mayor éxito de su trayectoria como entrenador. Su carácter, la intensidad de su propuesta y la fortaleza competitiva que ha transmitido al equipo serán fundamentales para intentar otra hazaña en el Centenario uruguayo.