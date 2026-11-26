De Ferrero, que ganó el punto decisivo en el 2000, a Bautista, el héroe de 2019, todos los campeones dejan claro que lo que se vive ganando la Copa Davis difícilmente se olvida; hay quien lo pone a la altura de un Grand Slam

España afronta a partir de este jueves en Bolonia la opción de ganar su séptima Copa Davis ocho años después de que se coronaran en la Caja Mágica madrileña con Rafa Nadal y Roberto Bautista al frente.

El hecho de que Carlos Alcaraz participe finalmente y la aparición, este año, de Rafa Jódar y Dani Mérida en el circuito, ha elevado las opciones del equipo español, que no obstante, tiene un difícil camino, con la Alemania de Zverev como principal escollo, para repetir final. Ahí también aparece Italia como favorita pese a no contar con Jannik Sinner.

Ya no son las finales de antaño, pero la Copa Davis no ha perdido su esencia. Y en España se vive de una forma especial. Los seis títulos logrados en este siglo (2000, 2004, 2008, 2009, 2011 y 2019) sitúan al equipo español como uno de los referentes modernos en esta competición.

Países como Estados Unidos, el más laureado, no la ganan desde 2007, y Australia, desde que superara a la España de Ferrero, Moyà y Corretja en la final de 2003 celebrada en nuestras antípodas. Son los dos países más laureados en una competición que en los últimos años se ha 'democratizado'; y en la que España aparece como sexta del ranking, a un solo triunfo de Suecia, a la que podría alcanzar si vence en Bolonia.

Desde que Ferrero ganara aquel último punto inolvidable en el Sant Jordi en el año 2000 y Moyà y Nadal aparecieran en 2004 para liderar al equipo español en La Cartuja, casi todos los miembros de las últimas generaciones doradas del tenis español han podido saborear algún título.

Juan Carlos Ferrero, en su partido con Rafter de la final del 2000 / Imago

Un título que aún no tiene esta hornada que ahora lidera Carlos Alcaraz y que cuenta aún con un Marcel Granollers que sirve de enlace con la generación anterior. Ganador de tres Copas Davis (2008, 2011 y 2018), el tenista barcelonés se mostró este miércoles orgulloso "seguir a este equipo de jugadores tan jóvenes", a los que alecciona sobre lo que significa ganar este mítico trofeo. No es algo menor, porque todos los que lo han jugado reconocen que luchar por la Copa Davis ha sido, en lo emocional, más difícil que cualquier otro reto que se hayan puesto en su carrera deportiva.

Rafa Nadal: "El tenis es un deporte individual, pero ganar en equipo es mucho más satisfactorio"

Lo ha admitido un Rafa Nadal que siempre estuvo dispuesto a defender los colores de España y que, de hecho, se retiró en una Copa Davis. El balear fue uno de los que abogó por el nuevo modelo de competición para poder jugarla sin sufrir el desgaste que tenía antes

"He vivido aquí días inolvidables y en equipo, vivimos uno en la Copa Davis en 2008, pero aquí es un día tras otro. El tenis es un deporte individual, pero ganar en equipo es mucho más satisfactorio. Perder es menos duro, pero ganar cuando ganas en equipo, la alegría compartida con mucha gente es difícil de explicar. En un deporte tan individual como el nuestro se aprecia más ese aspecto de jugar en equipo", reflexiona el extenista balear, que apela a lo que siente defendiendo a su país y al apoyo de sus compañeros para tratar de explicarlo.

"El sentimiento de jugar con tu país es algo increíble. El 90% de mi carrera he estado con Ferrer, Moyá, ahora Carlos Alcaraz. Son 20 años compitiendo en esta Copa Davis con diferentes relaciones. Al final tienes una familia. Cualquiera puede ganar o perder, pero aquí te puedes ayudar en un equipo dentro de un deporte que acostumbra a ser individual", señaló en su último torneo como profesional. "Jugando por equipos representamos a España, no tenemos torneos por equipos en el circuito. El sentimiento de jugar por tu país, por tus compañeros... Es algo diferente a lo que tenemos a diario en el circuito", añadía el cinco veces ganador de esta competición.

Juan Carlos Ferrero: "Fue una victoria de todos. Salir a hombros fue inolvidable"

Si Nadal ha sido el líder del equipo español durante casi dos décadas, a Ferrero siempre se le recordará como el héroe de la primera Davis. En el 2000 logró igualar la final con su triunfo ante Patrick Rafter y certificar el título con su victoria ante el que entonces era el número uno del mundo, Lleyton Hewitt.

"Fue algo muy positivo para lo que era mi carrera, porque me impulsó muchísimo para ser un jugador con mucha más experiencia en ese tipo de situaciones complicadas de tanta presión. Y a la vez, un recuerdo de algo único que nunca se va a poder olvidar", señaló el que sería años después mentor y entrenador de Carlos Alcaraz.

El propio Ferrero admitió es uno de los mejores recuerdos de su vida. "Con los años ves lo difícil que es ganarla y he valorado aquel triunfo de equipo. La gente recuerda más el último punto, pero fue una victoria de todos. Salir a hombros fue inolvidable", afirma sobre lo que vivió, tan joven, en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

Carlos Moyà y Juan Carlos Ferrero / Imago

Carlos Moyà: "Esta competición te da más que cualquier otra"

Si Ferrero logró el último punto de la primera, Moyà logró lo mismo en la segunda. El balear se molestó muchísimo por quedar fuera de aquella final del año 2000 y hasta cambió de entrenador por ello, ya que el suyo era uno de los capitanes (Josep Perlas). Luego, aunque perdería la final de 2003, donde ganó el único punto en Australia, se quitaría la espina en 2004 en Sevilla tras ganar a Andy Roddick el último punto.

"Nunca había tenido unos sentimientos tan intensos. Esta competición te da más que cualquier otra. (...) Jugar la final de la Copa Davis lo significa todo para mí, muchísimo. Es la mayor ilusión de toda mi vida", dijo el balear justo antes de que aquella final de La Cartuja. Pese a haber ganado un Grand Slam y haber sido el primer número uno español en la Era Open, Moyà valoró por encima de todo la Davis. "Pude tirar la toalla. Pasó lo contrario: la Davis se convirtió en una obsesión", reconoció

David Ferrer: "La Davis cambia, siempre es especial, juegas para todo un país"

El actual capitán español de Copa Davis, David Ferrer, fue el principal lugarteniente de Rafa Nadal durante muchos años en el equipo español, aunque en 2008, en Mar del Plata, acudió como número uno ante la ausencia del balear. Al final, en su palmarés constan los títulos de 2008, 2009 y 2011, con partidos decisivos como el que vivió ante Stepanek en la final de 2009 y Del Potro en 2011.

"La Davis cambia, siempre es especial, juegas para todo un país y es diferente. Ya no juegas por ti mismo, juegas para tu equipo y para tu gente. Son muchas emociones. Juegas por un país, en un equipo cuando normalmente juegas por ti mismo. Son los compañeros que te animan, que te apoyan. Es especial", reconocía David Ferrer, que espera ser el segundo tras Albert Costa que gana la Ensaladera como jugador y capitán.

Como Ferrero o Nadal, destaca el compañerismo que se vive en un deporte donde cada uno, habitualmente, vive para sus triunfos. "El tenis es un deporte individual. Cuando juegas torneos tienes tus rutinas, pero en Copa Davis te debes a un equipo. Y eso es algo muy bonito a lo que no estás acostumbrado. Hay que ayudar en todos los aspectos, juegues o no juegues, porque en cualquier eliminatoria pueden pasar muchas cosas", avisa sobre lo que puede pasar a partir de este jueves en Bolonia.

Ferrer y Jódar, en la última eliminatoria de Copa Davis

Marcel Granolles: "En la Copa Davis el grupo es lo que hace ganar eliminatorias"

Tres títulos tiene en su palmarés el único superviviente que aún queda en el equipo actual y que ha sido campeón. Formó parte del equipo que viajó a Mar del Plata y sorprendió a Argentina. Y también ganó en 2011 y en 2018. Marcel Granollers sabe mejor que nadie lo que es apoyarse en otro, ya que juega ahora sólo dobles, pero esto es diferente.

"En la Copa Davis el grupo es lo que hace ganar eliminatorias, esa unión te hace salir de situaciones difíciles, juegas por ellos. Es diferente a los torneos que jugamos el resto del año porque somos un equipo y esto en tenis no se da mucho. Es bonito y son experiencias increíbles que nunca se nos van a olvidar. (…) Sientes la responsabilidad de jugar por España. Esto es un equipo y necesitamos todas las piezas, no hay una más importante que la otra. Todos queremos aportar cuando nos toca, lo tenemos muy claro", señaló al finalizar una eliminatoria, en la que reconocían que, en este tipo de competiciones, todos están "para ayudar y para que el equipo llegue lo más lejos posible".

Feliciano Lopez: "La Copa Davis es única. Ningún partido o torneo te puede aportar lo que te da la Copa Davis

Si hay un tenista cuyo nombre se asocia tradicionalmente a la Copa Davis, ése es Feliciano López. Tanto en sus mejores momentos como en los peores, cuando jugó la Davis siempre rindió. Y nunca le falló a España. Incluso dirigió la última edición, ya fuera de las pistas, que España acogió como sede de las Finales en Málaga.

El toledano siempre ha reconocido que, para él, no hay nada como este torneo. "La Copa Davis es única. Ningún partido o torneo te puede aportar lo que te da la Copa Davis. Sobre todo en cuanto a responsabilidad, miedos e ilusión. Una mezcla de emociones muy fuerte, porque no juegas para ti", afirma el ahora comentarista, ganador de cinco Ensaladeras con España: 2004, 2008, 2009, 2011 y 2019.

"Para mí, la Copa Davis ha sido parte fundamental de mi carrera. Viví cosas que nunca me imaginé jugando con mi país. Produce emociones que habitualmente no te produce el circuito. Como deportista, representar a tu país es el pináculo de tu carrera. Siempre significó mucho para mí", admitía el toledano.

Alex Corretja: "Significa ilusión, alegría, tensión y mucha responsabilidad"

Alex Corretja va a poder vivir esta Final a 8 de Bolonia como comentarista, pero puede ser el mejor ejemplo de lo que significa luchar en equipo. Llegó a la Copa Davis del 2000 como referente del equipo español y, sin embargo, sacrificó su presencia en individuales y aceptó jugar el dobles junto a Joan Balcells. Su triunfo ante los 'Woodies' fue clave para que España ganara su primera Ensaladera.

"La Copa Davis significa ilusión, alegría, tensión y mucha responsabilidad. Éramos conscientes que no se había ganado antes, la final era en casa, se jugaba en Barcelona, que era la cuna del tenis español, y en el Palau Sant Jordi. Primó el equipo por encima de cualquier jugador y a partir de ahí fueron años muy buenos", estima sobre lo que se vivió entonces. Ellos abrieron una puerta a los éxitos de los años siguientes y a él le quedó la sensación "de haber conseguido algo único, histórico y mágico".

"La Copa Davis es una competición única, personalmente me motiva muchísimo. En ella, el equipo tiene que primar siempre por encima de las individualidades", rememoraba Corretja, que ya no estuvo en 2004 tas ser subcampeón en 2003 en Australia.

Los campeones de la Copa Davis del 2000

Albert Costa: "Jugar y representar a tu país es algo distinto que cualquier otro torneo"

Albert Costa es el único español que, por ahora, ha ganado la Copa Davis como jugador y capitán. En la pista la ganó en 2000 y como capitán, en 2009 y 2011. En ese 2000, además, le tocó abrir la final ante Lleyton Hewitt. Y perdió...

"Yo tenía que salir al cabo de cinco minutos, y me temblaban las piernas. Esa sensación no la había tenido jamás, ni cuando entré a jugar la final de Roland Garros -luego-", reconocía al cabo de los años Costa, que luego, gracias a los triunfos de sus compañeros entró en la historia como uno de los primeros campeones para España.

"Así es la emoción de jugar la Copa Davis, representar a un equipo y a todo un país", asegura sobre un torneo que él le da la misma importancia que cuando alzó su único Grand Slam. "Este título lo pongo en el mismo lugar que Roland Garros. Me hizo muchísima ilusión la Copa Davis, igual que París. Aunque son muy distintos, están los dos en el mismo sitio en mi corazón", afirma.

Albert Costa tiene claro que lo que se vive en esta competición es diferente a todo. "El nivel de esta competición es máximo, porque jugar y representar a tu país es algo distinto que cualquier otro torneo. No se puede comparar a jugar a nivel individual. (...) Las ganas por ayudar a tu equipo lo hacen especial y creo que lo que más lo define es la pasión. Así es la emoción de jugar la Copa Davis, representar a un equipo y a todo un país", afirma el extenista catalán.

Roberto Bautista y Feliciano López, junto a Conchita Martínez / Imago

Roberto Bautista: "Esta competición me ha hecho sentir cosas que no he sentido a nivel individual"

Roberto Bautista fue la imagen del último título, el de 2019. En plena fase final, el tenista castellonense perdió a su padre el jueves. Y pese a ello, regresó el sábado para jugar la final y ganar el punto clave ante el canadiense Felix Auger-Aliassime.

"La Davis me motiva especialmente, representar a mi país es especial para mí y esta competición me ha hecho sentir cosas que no he sentido a nivel individual. (…)Esta competición te hace sentir los nervios a flor de piel, sientes muchas emociones y sientes la presión de verdad. No he sentido nada parecido ni más bonito que jugarla en España", explicaba en alguna entrevista el castellonense, que se retiró el pasado mes de julio.

Para Bautista, la presión, pese a estar acompañado, es mayor si cabe. "La Copa Davis te enseña a manejar la presión, a manejar los nervios, las emociones, a otra escala que a nivel individual. Es una competición diferente, sientes más nervios de lo normal, ese gusanillo de tener la responsabilidad de jugar en equipo, de representar a tu país... te hace especial ilusión", advierte el de Benlloch.

Fernando Verdasco: "Disfruto mucho en la Copa Davis por la unión que tenemos y el espíritu que se vive"

Aunque ganó la competición en tres ocasiones, de Fernando Verdasco se recuerda la final de 2008, cuando le dio la vuelta a la eliminatoria ante Argentina en dobles y ganó el punto decisivo frente a Acasuso. "Sí, he llorado al acabar. Ahora no sé ni qué decir porque es como un sueño", señaló entonces.

El extenista madrileño llegó a escuchar durante el partido decisivo los cánticos de la grada argentina: "Fernando tiene miedo, tiene miedo". Pero él rio el último. "Ha sido todo como una gran explosión de júbilo. Es el día más grande de mi vida. Esta ha sido la victoria más importante de mi vida y el momento más importante de mi carrera. Lo recordaré siempre, siempre", afirmó.

"Ganar la Copa Davis es como ganar un Grand Slam, siempre hay nervios. La Copa Davis me ha dado mucho en mi vida, desde 2008 me cambió prácticamente mi carrera", recordaría años después Verdasco, que reconocía que le gustaba mucho lo que se vive junto a los compañeros. "Me encanta jugar en equipo y disfruto mucho en la Copa Davis por la unión que tenemos y el espíritu que se vive"