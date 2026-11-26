Garnacho suma un nuevo revés en su carrera. Emery le deja fuera ante el Galatasaray pese a tener una plaza libre en la convocatoria y su futuro en el Aston Villa queda en el aire

La carrera de Alejandro Garnacho está tomando un rumbo muy diferente al que apuntaba cuando irrumpió en el primer equipo del Manchester United. Otro club al que va y no termina de hacerse hueco en la plantilla. El extremo argentino, que llegó a ser una de las grandes promesas de Old Trafford, no ha conseguido encontrar la continuidad esperada y sus experiencias posteriores en el Chelsea y el Aston Villa tampoco están respondiendo como se esperaba.

La aventura de Alejandro Garnacho en el Aston Villa no está saliendo como debe. El extremo argentino no consigue hacerse un hueco en los planes de Unai Emery, que ha vuelto a prescindir de él, esta vez para el encuentro del martes de Champions League ante el Galatasaray. Una decisión que ha llamado especialmente la atención porque el entrenador vasco viajó con once suplentes, dejando una plaza libre en la convocatoria.

El futbolista llegó procedente del Chelsea con la intención de recuperar protagonismo y encontrar continuidad, pero su situación en Birmingham está lejos de mejorar. Apenas ha disputado 95 minutos en siete partidos esta temporada, una cifra que refleja las dificultades que está teniendo para convencer al vasco.

De Cristiano Ronaldo a compartir vestuario con Messi

Garnacho irrumpió con fuerza en el Manchester United y llegó a compartir vestuario con Cristiano Ronaldo, su gran referente futbolístico. El argentino nunca escondió su admiración por el portugués e incluso llegó a ser comparado con él por su estilo y sus celebraciones. Posteriormente, también coincidió con Leo Messi en la selección argentina, convirtiéndose en uno de los pocos futbolistas que han compartido equipo con ambas estrellas.

Garnacho y Cristiano Ronaldo / Imago

Sin embargo, su etapa en Old Trafford terminó deteriorándose. Pese a conquistar la FA Cup y la Copa de la Liga y acumular 144 partidos y 26 goles con el primer equipo, acabó saliendo en el verano de 2025 rumbo al Chelsea, en una operación cercana a los 46 millones de euros.

El Chelsea tampoco fue su sitio

Su llegada a Londres estuvo condicionada por el constante cambio de entrenadores y la dura competencia debido al gran numero de jugadores que posee el Chelsea. Garnacho alternó actuaciones destacadas con dificultades para hacerse un hueco en un equipo con una enorme competencia en las posiciones ofensivas.

Durante su etapa en Londres disputó 43 encuentros y marcó ocho goles, pero no terminó de convertirse en una pieza indiscutible. Apenas un año después de su fichaje, el Chelsea decidió buscarle una salida y el Aston Villa apareció como una oportunidad para relanzar su carrera.

Emery le cierra la puerta ante el Galatasaray

En Birmingham tampoco ha terminado de despegar. La última decisión del entrenador vasco ha llamado especialmente la atención, ya que Garnacho se quedó fuera de la convocatoria para el encuentro de Champions League ante el Galatasaray pese a que había una plaza disponible entre los suplentes.

Tras la derrota por 1-0 en Estambul, Emery fue preguntado por la ausencia del argentino y respondió con contundencia. "Hoy estuvieron aquí los jugadores que creo que son los mejores para estar con nosotros y para jugar con nosotros", explicó el técnico, dejando claro que actualmente no considera al extremo entre sus principales opciones.

La situación ha ido acompañada de un gesto significativo en las redes sociales. Garnacho eliminó las fotografías en las que aparecía con la camiseta del Aston Villa y fijó una publicación de su etapa en el Manchester United, celebrando la conquista de la FA Cup de 2024.

Después de sus salidas del Manchester United y el Chelsea y ahora con la incertidumbre en Birmingham, el extremo vuelve a encontrarse con dificultades para hacerse un hueco. A sus 22 años, necesita recuperar la continuidad que le convirtió en una de las grandes promesas del fútbol europeo.