Lluís Carreras, sorprendido por lo que ocurrió en el Barça ante el Aston Villa: "Me explotó la cabeza"

Lluís Carreras se ha mostrado sorprendido por el cambio de funcionamiento del Barça ante el Aston Villa tras la sustitución de Rodri al descanso. El exazulgrana destacó el mayor control del equipo sin el centrocampista y señaló una de las asignaturas pendientes de Hansi Flick

La victoria del FC Barcelona frente al Aston Villa dejó algo más que tres puntos en la Champions League. El conjunto de Hansi Flick firmó un triunfo importante, con los goles de Lamine Yamal y el doblete de Raphinha, pero hubo un detalle táctico que llamó especialmente la atención de Lluís Carreras. El exjugador azulgrana no esperaba que el equipo ofreciese un mayor control del juego precisamente después de perder a Rodri, uno de los futbolistas llamados a dirigir la medular.

El centrocampista tuvo que abandonar el terreno de juego en el descanso por unas molestias en el gemelo y Marc Bernal ocupó su lugar durante la segunda mitad. Un cambio obligado que, lejos de restar equilibrio al Barça, coincidió con una mejoría en su dominio del encuentro. Esa circunstancia sorprendió a Carreras, que analizó el partido en el programa 'El Bar', de la Cadena SER. "El Barça, sin Rodri, tuvo más control. Parece mentira. El equipo me gustó, presionó bien...", comenzó señalando. Sin embargo, el analista fue más allá al explicar por qué le había llamado tanto la atención lo sucedido: "Me explotó la cabeza con lo de Rodri... Tienes al mejor mediocentro posicional que mejor te genera esas situaciones, está acostumbrado a ello... y el equipo tuvo más control sin él".

El problema que Carreras detecta cuando el Barça se pone por delante

La reflexión de Carreras no se quedó únicamente en el cambio de piezas en el centro del campo. El exfutbolista también señaló una de las cuestiones que, a su juicio, Hansi Flick todavía debe corregir: la capacidad del Barcelona para administrar los encuentros cuando consigue adelantarse en el marcador. "Cuando va ganando, el 'debe' de Hansi Flick es controlar los partidos con el balón: ya te llegará una ocasión", advirtió. Una observación que pone el foco en la necesidad de que el conjunto azulgrana no renuncie a tener el control y sepa manejar los tiempos sin precipitarse en busca de la portería rival.

En la misma tertulia, Jordi Martí también valoró positivamente la segunda mitad del equipo, que calificó de "redonda". El periodista incidió en la importancia de encontrar alternativas cuando los rivales consiguen cerrar los espacios interiores y dificultar la conexión entre los principales organizadores del Barça.

El Aston Villa consiguió desconectar a Pedri y Rodri

Precisamente, Carreras identificó en ese problema una de las claves de la primera parte. El Aston Villa consiguió reducir la influencia de Pedri y Rodri, dos futbolistas fundamentales para la construcción del juego azulgrana, mediante una presión que dificultó la circulación por dentro. "Hay equipos como el Aston Villa que interceptan nuestros órganos vitales. Todo el mundo se pega a Pedri y Rodri. Imagino que tendrás antídotos y herramientas para ver esto", explicó el exjugador, lanzando así un mensaje a Flick.

La victoria permitió al Barcelona alcanzar los nueve puntos de doce posibles en la fase de liga de la Champions, pero el análisis de Carreras deja una cuestión sobre la mesa: el equipo necesita recursos para superar las presiones rivales y, especialmente, para conservar el dominio cuando tiene el resultado a favor. Un aspecto que puede resultar determinante en los próximos compromisos europeos.