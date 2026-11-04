De Jong se queja por su situación en el Barcelona: "Tengo la sensación de que siempre hay más ruido conmigo que con otros"

El centrocampista neerlandés asegura que su lesión de rodilla ya es historia y afirmar encontrarse "fuerte" y "con muchas ganas" para pelear por un sitio en el once de Hansi Flick, algo que no tiene nada fácil

Tras sufrir una rotura del ligamento lateral interno de la rodilla derecha en el pasado Mundial, Frenkie de Jong está de vuelta. El centrocampista neerlandés apostó por no operarse y seguir un tratamiento conservador que no todos vieron bien en el seno del conjunto azulgrana, empezando por su entrenador, Hansi Flick. Pero poco a poco va regresando a la normalidad, afirmando encontrarse en plena forma para pelear por un sitio en el once.

300 partidos con el FC Barcelona

"Me encuentro muy bien. Me encuentro fuerte y con muchas ganas, muy motivado. No me molesta nada la rodilla. Lo que pasó ya pasó", aseguró el internacional 'oranje' tras participar en la victoria sobre el Aston Villa en la Fase Liga de la Champions, en el que cumplió su partido número 300 como culé. En ellos ha firmado 20 goles y 31 asistencias, cifras que se antojas exiguas, aunque no llegó para ello, en un jugador por el que se pagaron 86 millones de euros en 2019.

Pero De Jong ha querido poner de manifiesto que las críticas que le acompañan suelen ser en su caso más recurrentes que con otros compañeros. "Alrededor mío siempre hay un poco de ruido, sobre todo cuando no estoy. Por lo que sea, en verano cuando no hay fútbol o cuando estoy lesionado… . Ahora me encuentro muy bien, muy fuerte. ¿Ruido sobre mi figura? Tengo la sensación de que siempre hay más ruido conmigo que con otros. Puede ser una sensación mía cuando hablan de mí... Pero son cosas sobre las que no tengo mucha influencia", afirmó.

Pide jugar "desde el principio" y "en el centro del campo"

Tras esta queja, además, el ex del Ajax de Ámsterdam se refirió al hecho de que Hansi Flick lo esté utilizando puntualmente como central, lo que le abre una vía para gozar de más oportunidades, pues la competencia en el centro del campo es feroz y con Rodri por delante tiene realmente complicado poder gozar de un rol protagonista. "En el centro del campo es donde más cómodo estoy, pero ayudaré al equipo donde me necesite", afirmó al respecto.

De momento, De Jong ha participado en tres encuentros tras su recuperación. Jugó el último cuarto de hora en el Clásico ante el Real Madrid, fue titular en la goleada sobre el Alavés y dispuso de otros 20 minutos contra el Aston Villa. Pero ni mucho menos se conforma. "Me gustaría empezar los partidos desde el principio, pero tenemos que tener en cuenta que he estado fuera durante mucho tiempo y eso depende del cuerpo técnico", aseguró sobre su situación.

Por otro lado, el futbolista nacido en Gorinchem destacó el valor del triunfo ante los 'villanos'. "Es un gran resultado ante un equipo que lo había ganado todo hasta ahora", señaló, al tiempo que se mostró comprensible con laposibilidad de que se decida aplazar la próxima jornada de LaLiga por el fallecimiento de Jesús de Miguel: "Entendería que se suspendiese y también que se jugase la próxima jornada pero yo no soy quien decide".

El futuro de De Jong, en el aire

A sus 29 años, el rendimiento que pueda ofrecer en los próximos meses se antoja vital para el futuro de De Jong, con contrato hasta 2029. Tanto para espantar las dudas y ganarse su continuidad en el plantel azulgrana como para provocar que nuevos pretendientes llamen a su puerta. Y es que las noticias que llegan desde Inglaterra no son positivas para un FC Barcelona que actualmente tiene un valor de mercado de 25 'kilos' según la web especializada Transfermarkt. Así, tanto el Chelsea como el Manchester United, dos de los clubes que recientemente se mostraron más interesados en su fichaje, habrían descartado lanzarse a por el mediocentro en el próximo mercado de enero, pues no lo consideran un refuerzo prioritario dentro de sus planes.