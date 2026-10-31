El reencuentro de Xavi con De Jong fuera del Barcelona: "Me sorprendió un poco, pero alegré"

El centrocampista azulgrana ha confesado que el nuevo seleccionador de Países Bajos le llamó para confirmarle que contaría con él en su nuevo proyecto antes incluso de que se concretase su fichaje

No fue el mejor día para volver a jugar, pero sí un momento importante en el plano personal. Después de caer lesionado de una rodilla en el pasado Mundial, Frenkie de Jong disputó su primeros minutos de la temporada con el FC Barcelona en la derrota en el Clásico ante el Real Madrid. Una reaparición que abre de nuevo un debate interno en el seno del club azulgrana. A Hansi Flick no le gustó nada la gestión de su dolencia y el hecho de que decidiera no operase para apostar por un tratamiento conservador, pero es un futbolista que encaja en sus planes, por más que la competencia en el centro del campo sea elevada y haya decidido probarlo de central. A nivel interno, en cambio, se prefiere apostar por canteranos como Marc Bernal o Gavi.

En medio de todo ello, y con su futuro en el aire, el neerlandés ha recibido el respaldo del que fuese su entrenador en el cuadro culé y ahora seleccionador de la 'Oranje', Xavi Hernández. El mediocentro no pudo acudir a la primera convocatoria del catalán el pasado mes de octubre, tras el cambio de ciclo instaurado tras el Mundial, pero no faltará en la siguiente de noviembre, una vez recuperado.

Lo curioso es que Xavi ya tenía claro que contará con De Jong para su proyecto al frente de la selección de Países Bajos antes incluso de que se confirmase su fichaje como relevo del también ex azulgrana Ronald Koeman, como ha desvelado él mismo. "Me llamó antes, fue agradable saber que lo estaba considerando. Como hacía mucho tiempo que no teníamos un seleccionador extranjero, me sorprendió un poco. Pero me alegré", explicó el ex del Ajax de Ámsterdam en una entrevista con NOS.

Los elogios de Jong a Xavi: "No cambiará sus principios"

"Trabajamos bien juntos en Barcelona. Sé cómo piensa sobre fútbol y eso encaja bien con la selección. Quiere presionar y atacar, no cambiará sus principios. En la forma de ejecutarlo, tácticamente, tiene mucha variedad", añadió De Jong, que avaló así la llegada de su ex técnico al banquillo neerlandés, donde ha comenzando con dos victorias y dos empates en las cuatro primeras jornadas de la Nations League, lo que le coloca como líder momentáneo.

Pese a ello, el barcelonista pidió paciencia. "Ahora tenemos que empezar la reconstrucción y eso va a llevar tiempo", añadió, con la vista puesta ya en los próximos duelos ante Grecia en casa (13 de noviembre) y contra Alemania a domicilio (el día 16), en los que deberán confirmar su pase a cuartos de final.

Sin roces con el Barça por la gestión de su lesión: "No hay resentimientos"

Por otro lado, De Jong admitió que ha pasado un "periodo largo y difícil" tras sufrir la rotura del ligamento lateral interno de la rodilla derecha durante el Mundial, dejando claro que confiaba al cien por cien en el tratamiento conservador para recuperarse. "Había mucha menos incertidumbre sobre si esta lesión sanaría y cuándo lo haría que, por ejemplo, con mi lesión de tobillo anterior", afirmó, apuntando que se optó por este camino de forma consensuada y que no hubo roces con el club, pese a todo lo dicho.

"Todos conocen la situación y cómo se desarrollaron los acontecimientos, así que no hay resentimientos. Por supuesto, lo hablamos durante la fase de decisión sobre si operar o no. Luego se toma la decisión en conjunto y se sigue adelante", sentenció.

El futuro de De Jong, en el aire

El rendimiento que pueda ofrecer en los próximos meses se antoja vital para el futuro de De Jong, con contrato hasta 2029. Tanto para espantar las dudas y ganarse su continuidad en el plantel azulgrana como para provocar que nuevos pretendientes llamen a su puerta. Y es que las noticias que llegan desde Inglaterra no son positivas para un FC Barcelona que pagó en su día 85 millones de euros por un futbolista que actualmente tiene un valor de mercado de 25 'kilos' según la web especializada Transfermarkt. Así, tanto el Chelsea como el Manchester United, dos de los clubes que recientemente se mostraron más interesados en su fichaje, habrían descartado lanzarse a por el mediocentro de 29 años en el próximo mercado de enero, pues no lo consideran un refuerzo prioritario dentro de sus planes.