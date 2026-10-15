El futuro de De Jong en el Barcelona: dudas y certezas

El internacional neerlandés está cerca de reaparecer, pero tiene muy complicado sobre el papel gozar del protagonismo deseado en el centro del campo, al tiempo que desde Inglaterra se olvidan de su fichaje clubes como el Chelsea y el Manchester United

Tras sufrir una rotura del ligamento lateral interno de la rodilla derecha en el pasado Mundial, Frenkie de Jong está a punto de reaparecer. El centrocampista neerlandés apostó por no operarse y seguir un tratamiento conservador que le podría permitir estar de vuelta antes de que su cumplan los tres meses de baja. De hecho, ya lleva más de una semana ejercitándose con el grupo y este mismo jueves a vuelto a hacerlo con normalidad, por lo que podría estrenarse en una convocatoria en el presente curso para visitar al Real Betis en La Cartuja el próximo sábado.

La posible solución de Hansi Flick: colocarlo como central

A partir de ahí, el internacional 'oranje' tendrá que ir adquiriendo el tono físico adecuado y el ritmo competitivo para pelear por minutos en un centro del campo donde la competencia es máxima. De hecho, Hansi Flick ya le está probando como central y ha reconocido públicamente que es "una de las opciones" que maneja para utilizar en el eje de la defensa.

Con Rodri como indiscutible opción número uno en el centro del campo y Marc Bernal como alternativa, las posibilidades dl ex del Ajax de tener protagonismo en su posición natural se han reducido sobremanera. Además, tampoco parece que el técnico alemán lo considere como relevo natural de Pedri, sin olvidar que también cuenta con Gavi, Fermín López y Dani Olmo.

De Jong tiene dos años más de contrato

Así pues, desde la Ciudad Condal insisten en que el futuro de De Jong es una incógnita, pese a tener contrato en vigor con la entidad culé hasta el 30 de junio de 2029. Después de 8 temporadas en sus filas y 297 encuentros disputados, es evidente que su trascendencia en el equipo ha ido a menos en las últimos campañas, lastrado en buena medida también por un historial de lesiones que representa uno de los aspectos que juegan en su contra a la hora de encontrar un nuevo destino.

Aunque no sería la primera vez que juegue de central en su carrera, posición a la que podría aportar su buena salida de balón, temen en Can Barça que este cambio de rol lleve a jugador nacido en Gorinchem a entender que ya no cuenta con la misma importancia y que de algún modo se le está abriendo la puerta. Aunque será en cualquier caso una vez que regrese a los terrenos de juego cuando se compruebe si Hansi Flick piensa en él como defensa de forma definitiva o de manera puntual.

El interés de la Premier League, condicionado por su historial de lesiones

Mientras tanto, las noticias que llegan desde Inglaterra tampoco son positivas para un FC Barcelona que pagó en su día 85 millones de euros por un futbolista que actualmente tiene un valor de mercado de 25 'kilos' según la web especializada Transfermarkt. Según el portal TEAMTalk, tanto el Chelsea como el Manchester United, dos de los clubes que recientemente se mostraron más interesados en su fichaje, habrían descartado lanzarse a por el mediocentro de 29 años en el próximo mercado de enero, pues no lo consideran un refuerzo prioritario dentro de sus planes.

El rendimiento que pueda ofrecer en los próximos meses, por tanto, se antoja vital para el futuro de De Jong. Tanto para espantar las dudas y ganarse su continuidad en el plantel azulgrana como para provocar que nuevos pretendientes llamen a su puerta. Porque, pese a todo, no hay que olvidar que sigue manteniendo un buen cartel, como prueba que la pasada campaña también apareciera en la órbita del PSG de Luis Enrique y que este último verano fuese tateado como relevo de Rodri en el Manchester City, que lo descartó por su historial de lesiones.

De Jong no desea en principio salir del FC Barcelona

Por su parte, el neerlandés no quiere mirar por ahora más allá de un presente que pasa por su plena recuperación física. Tiene los cinco sentidos puestos en su regreso a la competición con un FC Barcelona donde siempre ha deseado continuar. Al menos públicamente, de su boca no ha salido que esa intención haya cambiado. Solo piensa en volver a ser importante con la camiseta azulgrana y confía plenamente en su capacidad para darle la vuelta a su incierta situación. El tiempo dirá si lo consigue, aunque crece la sensación de que no lo tiene fácil y, en caso de no lograrlo, sus días en el Camp Nou podrían estar contados.