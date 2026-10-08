El City tenía un elegido en el Barça para sustituir a Rodri, pero su historial médico lo descartó

Frenkie de Jong fue valorado por el club 'citizen' como relevo en el centro del campo, pero finalmente optaron por fichajes de jugadores más jóvenes y caros ya que no convenció el informe de lesiones del centrocampista neerlandés, quien se ha reincorporado a la dinámica del equipo después de casi cinco meses apartado

Frenkie de Jong está muy cerca de volver a sentirse futbolista, pero sus sensaciones con respecto a su futuro en el FC Barcelona no parecen tan despejadas ni optimistas.

El centrocampista neerlandés ha comenzado a participar parcialmente en los entrenamientos con el grupo después de permanecer casi cinco meses de baja por una lesión del ligamento colateral medial de la rodilla derecha. Su regreso, además, llega acompañado de una información que despierta muchas dudas con su inminente aportación.

Según informa 3cat, el Manchester City llegó a interesarse seriamente por el internacional holandés cuando empezó a tomar forma la posibilidad de que Rodri abandonara el Etihad Stadium. El conjunto de Enzo Maresca buscaba reforzar su centro del campo y De Jong aparecía entre los futbolistas que podían encajar en sus planes. Sin embargo, el club inglés quiso conocer al detalle su estado físico antes de avanzar.

A partir de ahí, el City solicitó al Barcelona los informes médicos del futbolista después del Mundial. Una vez estudiada su historial clínico, la entidad inglesa decidió no continuar con la operación. Las dudas generadas por su historial de lesiones terminaron pesando más que las cualidades futbolísticas del jugador.

La decisión fue especialmente significativa porque el Barça no había cerrado la puerta a una salida. Deco no consideraba a De Jong intocable si llegaba una propuesta económica suficientemente buena y el propio club azulgrana estaba dispuesto a estudiar una posibilidad que permitiera hacer caja y desprenderse de uno de los jugadores mejor pagados de la plantilla.

El City cambió de objetivo y apostó por otros perfiles

La negativa del conjunto inglés obligó a modificar sus planes. El Manchester City terminó orientando su inversión hacia futbolistas más jóvenes para reconstruir su centro del campo. El conjunto británico incorporó a Enzo Fernández, Elliot Anderson y Ayyoub Bouaddi, tres operaciones de enorme desembolso que reflejan la apuesta por renovar una zona fundamental del equipo.

De Jong, mientras tanto, sigue vinculado al Barcelona hasta 2029. A sus 29 años sigue teniendo un enorme cartel internacional y, cuando está en plenitud física, continúa siendo un centrocampista de primer nivel. El problema es que su historial de lesiones empieza a condicionar la percepción de otros clubes.

La última lesión llegó en su participación en el Mundial, un problema físico en su rodilla que no supieron valorar en un principio -ni siquiera el propio jugador-, y que finalmente era realmente importante porque le ha obligado a estar apartado de los terrenos de juego durante casi cinco meses.

Un regreso que llega en un momento complicado

Su vuelta a los entrenamientos debería ser una gran noticia para el Barcelona, pero el contexto ha cambiado en su ausencia. El equipo ha encontrado un funcionamiento muy sólido sin él y su regreso no ha provocado la expectación que cabría esperar cuando vuelve un futbolista de su categoría.

Rodri se ha consolidado como la pieza fundamental del centro del campo, con Marc Bernal ganando también protagonismo. Por delante, además, Hansi Flick cuenta con diferentes alternativas para las posiciones interiores, con Pedri, Fermín López, Dani Olmo y Gavi compitiendo por minutos.

De Jong también perdió la capitanía durante su ausencia, otro detalle que refleja el cambio de paradigma que se ha producido en los últimos meses. Ahora tendrá que recuperar sensaciones, alcanzar el ritmo competitivo y convencer de nuevo a Flick de que merece un papel protagonista.

Demasiadas dudas en el seno del club

La situación empieza a generar un debate alrededor del futbolista. Una parte de la afición ha comenzado a cuestionar su rendimiento y su continuidad, especialmente por la combinación entre su elevado salario y los problemas físicos que han limitado su regularidad. No se discute su calidad, pero sí la dificultad para tenerlo disponible de manera constante. Y ese es precisamente el aspecto que también terminó pesando en las oficinas del Manchester City.

De Jong siempre ha manifestado públicamente su deseo de continuar en Barcelona y su contrato no expira hasta junio de 2029. Sin embargo, el interés del City y su posterior renuncia demuestran que el mercado también empieza a valorar de manera diferente al neerlandés. Su regreso puede convertirse ahora en una oportunidad para cambiar esa percepción. El Barça necesita comprobar si el futbolista es capaz de recuperar su mejor nivel y, sobre todo, mantenerlo durante una temporada completa.