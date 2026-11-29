El piloto español está siendo atendido por los médicos después de haberlo pasado mal durante toda la noche. El catalán no estará por tanto en la última carrera de su hermano que ha decidido retirarse al final de esta temporada a pesar que ha ganado el mundial de MotoGP

Álex Márquez, piloto español de Ducati, no podrá disputar la última carrera de la temporada del Mundial de MotoGP, el Gran Premio de la Comunidad Valenciana, por sufrir un broncoespasmo durante la noche. El director médico del campeonato, el español Ángel Charte, ha informado de que el pequeño de los hermanos Márquez ha sufrido un grave broncoespasmo que le ha obligado a abandonar el circuito y ser trasladado para su ingreso en el Hospital 9 de octubre.

De este modo, Álex Márquez se va a perder la carrera de despedida de su hermano, Marc Márquez, quien anunció su retirada hace unos días a pesar de que se ha proclamado campeón del mundo de MotoGP esta temporada. Álex Márquez también se marchará de Ducati sin estar en el asfalto en la última carrera ya que el piloto español pasará a formar parte de KTM ya que la marca de Austria lo ha fichado para ser miembro de su equipo oficial. Un status que no tenía en Ducati en donde a pesar de contar con una moto de primera línea estaba en el modesto equipo Gresini.

Álex Márquez está siendo sometido a pruebas mientras es cuidado por los médicos en el hospital

Álex Márquez ha pasado muy mala noche ya que el piloto español tenía mucha fiebre, sobre los 40 grados. Un malestar que iba arrastrando todo el fin de semana y que le limitó a la hora de competir en la carrera sprint de este mismo sábado. De hecho Álex Márquez estaba pasándolo mal durante estos días lo que le hizo suspender varios actos que se realizan en todos y cada uno de los grandes premios de MotoGP que se disputan esta temporada.

Álex Márquez se encuentra en el Hospital 9 de Octubre de Valencia en donde está siendo sometido a pruebas médicas para saber si además del grave boncoespasmo que sufre también padece neumonía.

Sea como fuere, la realidad es que Álex Márquez se centra en recuperarse lo antes posible y ya mira al futuro en donde la temporada que viene estará encima de una moto oficial de KTM que ha apostado por él como uno de los pilotos a llenar el vacío que ha dejado Pedro Acosta que se va de la marca de Austria algo frustrado por no tener una montura competitiva para ganar el Mundial de MotoGP.

Álex Márquez, durante el Gran Premio de la Comunidad Valenciana. / IMAGO

¿Qué es un broncoespasmo?

Un broncoespasmo es una contracción intensa y repentina de los músculos que rodean los bronquios, lo que estrecha de forma crítica las vías respiratorias y dificulta gravemente el paso del aire y el oxígeno. Estos síntomas requieren atención médica de urgencia inmediata.

Es por ello que Álex Márquez ha sido trasladado al Hospital 9 de Octubre de Valencia ya que no se quiere correr riesgos con la salud de uno de los mejores pilotos de MotoGP en las últimas temporadas. Ahí está siendo cuidado y ayudado para que sane los más rápido que sea posible.