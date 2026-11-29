El piloto de Aston Martin da el Gran Premio de Qatar por perdido debido a que su motor es muy inferior al resto de coches lo que le impide salir de los últimos puestos y le limita a luchar contra su compañero de equipo: Lance Stroll

Fernando Alonso, piloto español del equipo Aston Martin, no se mordió la lengua, una vez más, a la hora de criticar a Honda debido a las grandes limitaciones que tiene el motor de la marca japonesa que desembocó en que el español hiciera una mala clasificación en el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1 que se disputa este fin de semana. Fernando Alonso mezcló ironía con sinceridad, pero dejando claro que sus opciones son completamente nulas en la carrera que se celebra este domingo en el circuito de Losail.

Siendo eliminado en la Q1, Fernando Alonso dijo que no se esperaba otro resultado en la clasificación. "Fue lo esperado. Vimos que en todas las prácticas no fuimos muy competitivos. En la clasificación seguimos igual, sin ritmo, sin potencia, como sabemos".

Fernando Alonso también reflexionó sobre la falta de resultados de Aston Martin en este final de temporada. "Bueno, estamos en esta fase del año, o en la segunda parte del año, que ya más o menos todo está estabilizado y no esperamos gran cosa. Pero no sé si hay mucha ilusión por ser nosotros o muchas expectativas que no conseguimos calmar, pero creo que los demás equipos lo hacen mejor en este sentido".

A continuación, el piloto español no se mordió la lengua a la hora de criticar a Honda por las graves carencias del motor del Aston Martin que hacen que las opciones de conseguir un buen resultado en el Gran Premio de Qatar sean nulas. "Hay equipos que están haciendo un mal año y parece que no hay que buscar la positividad en un fin de semana. Sabes que va a ser una carrera difícil, la pasas y la siguiente va a ser más o menos igual y la pasas. Nosotros tenemos carreras difíciles continuamente, pero siempre hay un rayo de esperanza... '¿Qué va a pasar mañana? ¿Cómo se puede remontar?'. No se puede remontar de ninguna manera, perdemos dos segundos en la recta".

Fernando Alonso, en el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1. / IMAGO

Fernando Alonso no tiene ninguna esperanza para el Gran Premio de Qatar

Fernando Alonso detalló que la única posibilidad que tiene es la de luchar con Lance Stroll, su compañero de equipo en Aston Martin. "En la crono todavía vamos solos en la pista e intentamos hacer nuestro mejor tiempo, pero en carrera la verdad es que, aparte de luchar un poco con tu compañero, hay poco que hacer. Intentar ver, ¿no? Si hay algún caos, pero tampoco parece que vaya a haber".

Por otro lado, el piloto español auguró un Gran Premio de Qatar aburrido porque los neumáticos apenas tienen desgaste. "Los neumáticos duran mucho, tenemos la limitación de las 27 vueltas, pero no corre la vida del neumático. De hecho, si no hubiese la limitación, la carrera más rápida es a una parada, así que tenemos que hacer dos, porque es obligatorio. Si no, haríamos una y no habría ni muchos adelantamientos, así que es una carrera un poco aburrida".

Fernando Alonso explicó que intentará hacer los máximos kilómetros posibles para conseguir información. "Intentaremos, como siempre, aprender cosas, acumular kilómetros, ver diferentes estrategias de energía. Sobre todo cuando vamos Lance y yo en carrera, intentamos probar diferentes mapas y hacer un pequeño entrenamiento, más que carrera, en nuestra carrera particular".