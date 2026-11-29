El extremo marroquí empezó lesionado la 26/27, vivió una racha muy buena antes del primer parón liguero, acumula 14 titularidades seguidas y es el único que no rota, pero en los ocho últimos encuentros no ha marcado y sólo ha aportado una asistencia

Abde, arrodillado sobre el césped, bebe agua mientras en segundo plano el Rayo celebra el gol del triunfo ante el Betis. / Imago

"¿El incidente de Abde? No sé que ha pasado, no lo he visto, así que no podría hablar". Con esta frase, Manuel Pellegrini evitó referirse a la pérdida de papeles que tuvo el '10' del Real Betis justo después de sonar el pitido final en la frustrante derrota contra el Rayo Vallecano en La Cartuja. Generalmente pasota y frío, se calentó cual olla a presión. Tuvo que ser frenado, separado e incluso sujetado por rivales y compañeros, a quienes les costó llevárselo del campo mientras retaba a Andrei Ratiu a un cara a cara tratando de zafarse de la nube de brazos que trataban de bloquearle el paso.

Por suerte, los espontáneos impidieron que sucedieran hechos aún más lamentables, pero la fea imagen refleja a la perfección la frustración verdiblanca en un final de partido muy tenso por el posible penalti sobre Troy Parrott que no vio el árbitro sin que desde el VAR le advirtiesen del claro pisotón de Leujene.

Más allá de su iracundo enfado, encadena 14 partidos seguidos siendo titular entre LaLiga y la Champions, en 9 de esas 14 citas jugó los 90' y en los últimos 8 no ha sido capaz de ver portería y sólo ha dado una asistencia

No obstante, más allá de esa anecdótica calentura o de la tensión en la zona de banquillos, el partido confirmó que Abde lleva varios partidos sin chispa y el suyo es un caso muy extraño dentro de la marcada política de gestión de recursos que siempre ha ejercido Pellegrini.

Abde no rota: suma 14 titularidades seguidas entre LaLiga y la Champions

Desde un proceso vírico le sacó de la convocatoria del Real Betis para jugar ante el Real Madrid y el Lille, en los días 4 y 8 de septiembre, Abde lleva casi tres meses sin descanso alguno. Mientras Pellegrini va haciendo cinco o seis cambios por partido para mantener la frescura en las tres competiciones, el extremo se mantiene de manera repetitiva en la alineación inicial a pesar de que arrastre alguna molestia; como ha ocurrido esta misma semana tras el golpe que sufrió el martes ante el SK Slovan de Bratislava.

Y, si bien evidencia que su estado físico es excepcional, su iracunda reacción apoya la sensación de que transmite agotamiento mental. En estos casi tres meses, Abde ha sido titular de manera consecutiva en las 10 últimas jornadas de LaLiga y en las cuatro últimas de la UEFA Champions League. Además, en estos 14 encuentros oficiales del Real Betis ha completado los 90 minutos en nueve de ellos.

Abde es amonestado por el árbitro del Betis - Rayo. / Imago

El único choque que se ha perdido fue el de Copa del Rey del pasado 12 de noviembre; pero no fue por descanso, sino porque se jugó en pleno parón liguero y él estaba concentrado con Marruecos, que por suerte sólo le alineó en uno de los dos encuentros que disputó en la segunda 'Ventana FIFA' de la temporada.

En la primera, entre finales de septiembre e inicios de octubre, sumó tres citas más con su selección y fue titular en dos. Teniendo en cuenta todo ello, sorprendería verle vestido de corto el próximo martes en el Francisco de la Hera de Almendralejo, en la cita copera contra el CD Extremadura.

Pellegrini y la carga de minutos de algunos jugadores del Betis

"Ya he dicho con anterioridad que uno de los grandes méritos que tiene el equipo es el de mantenerse en las dos competiciones arriba. Tanto en LaLiga, donde mantenemos el cuarto puesto aunque se nos fueron tres puntos muy importantes, como en la Champions, donde tenemos una buena cantidad de puntos para intentar clasificar", opinó Manuel Pellegrini.

El extremo del Betis Ez Abde corre a toda velocidad conduciendo el balón e intentando sortear a Lejeune, defensa del Rayo. / Imago

"Lógicamente, siempre uno trata de buscar justificaciones y explicaciones por las cuales no se consigue un resultado. Estar jugando en tres competiciones no es fácil. Y estar jugando tan seguido, tampoco. Tuvimos un traspié. No es más que un traspié y tenemos que intentar superarlo lo antes posible", analizó el técnico del Real Betis en su rueda de prensa posterior a la derrota contra el Rayo Vallecano.