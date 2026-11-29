Oklahoma City Thunder está sufriendo una plaga de lesiones que los tiene muy limitados y no termina de conseguir victorias. Por su parte, Philadelphia 76ers decidió darle descanso a sus estrellas ya que además de LeBron James tampoco jugaron Joel Embiid y Jaylen Brown

LeBron James, en un partido NBA durante esta temporada. / IMAGO

Noche NBA en la que hubo solamente cinco partidos y que estuvo marcada por la ausencia de Aday Mara. El pívot español sigue sin poder ayudar a sus compañeros de Oklahoma City Thunder debido a un problema físico en la espinilla que ya le tiene alejado de las pistas durante varios partidos. Oklahoma City Thunder está echando de menos a Aday Mara, y a otros jugadores, ya que el equipo está inmerso en una mala racha de resultados por culpa de una plaga de lesiones.

Por otro lado, Philadelphia 76ers perdió muy claramente, debido a la baja de LeBron James principalmente, contra Houston Rockets que es uno de los equipos llamados a llegar a las rondas finales de play off en la Conferencia Oeste.

OKC pierde sin Aday Mara, Chet Holmgren, Jalen Williams, Jaylin Williams y Cason Wallace

Los Milwaukee Bucks, colistas del Este (3-18), se impusieron por 119-111 a unos Oklahoma City Thunder diezmados por las lesiones y sin el español Aday Mara, que se perdió su cuarto partido por una molestia en la espinilla. Kel'el Ware lideró a los locales con 30 puntos y Ryan Rollins sumó 28 con siete triples.

Los Thunder, sin Chet Holmgren, Jalen Williams, Jaylin Williams ni Cason Wallace, llegaron al descanso con ventaja de 64-58. Pero los Bucks ganaron el tercer cuarto por 34-18, con un parcial de 15-5 que dejó el 92-82.

Shai Gilgeous-Alexander anotó 34 puntos, con 14 de 28 en tiros de campo, pero no evitó la derrota.

Aday Mara, en un partido NBA durante esta temporada. / IMAGO

Los Philadelphia 76ers se derrumbaron este sábado y cayeron 131-93 ante los Houston Rockets, sin LeBron James, Joel Embiid ni Jaylen Brown en una jornada de la NBA en la que Brooklyn cogió aire, Washington despidió a su entrenador y los Chicago Bulls enlazaron su tercera victoria seguida.

Alperen Sengun anotó 21 puntos, Amen Thompson 20 y Jabari Smith Jr. 17, con cuatro triples en el cómodo triunfo de los Rockets, en los que Kevin Durant sumó 16 puntos en 25 minutos.

Por los Sixers, Tyrese Maxey firmó 17 puntos, con 6 de 15 en tiros, en una noche en la que Embiid no compitió para gestionar sus problemas de pie, LeBron James estuvo ausente por sus molestias en la zona lumbar y Brown por unas dolencias en los isquiotibiales.

El entrenador español Jordi Fernández se aferra a su puesto

Los Brooklyn Nets del técnico español Jordi Fernández cogieron aire con un triunfo por 118-116 en el campo de los Charlotte Hornets, que sumaron su séptima derrota consecutiva.

Julius Randle anotó 28 puntos, Michael Porter Jr. aportó 23 con 4 triples, y Day'Ron Sharpe firmó 19 puntos, 12 rebotes y 3 robos.

Charlotte reaccionó con un 38-23 en el tercer cuarto y se quedó a dos puntos de la remontada. Coby White anotó 37 puntos con 5 triples y 8 de 9 en tiros libres, y Naz Reid añadió 27.

Resultados NBA 29 de noviembre de 2026