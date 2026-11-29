El Celta recibe al Villarreal en Balaídos con la necesidad de reencontrarse con la victoria después de cuatro jornadas consecutivas sin ganar en Liga y el batacazo europeo. Los de Iñigo Pérez llegan reforzados tras lograr un importante triunfo en Champions League

El Celta y el Villarreal se enfrentan este domingo en Balaídos en un partido correspondiente a la decimocuarta jornada de LaLiga EA Sports. Los vigueses necesitan recuperar el camino de la victoria para no seguir perdiendo terreno en la clasificación, mientras que el conjunto amarillo quiere trasladar al campeonato doméstico la confianza recuperada en Europa.

Los de Claudio Giráldez ocupan la zona media-baja, con trece puntos, y no conocen la victoria en sus últimos cuatro compromisos ligueros. Su derrota por 2-1 ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu prolongó una dinámica que empieza a preocupar, aunque el equipo dejó momentos de buen fútbol en una de las visitas más exigentes del calendario.

Por su parte, el Villarreal cuenta con quince puntos y también necesita encontrar una mayor regularidad en Liga. Los de Marcelino vienen de caer por 3-2 ante el Barcelona en el Camp Nou, pese a haber conseguido una ventaja de dos goles, pero han conseguido cambiar las sensaciones con una victoria europea de mucho valor.

El Celta quiere recuperar su mejor versión tras el batacazo europeo

El conjunto celeste afronta el encuentro con la obligación de aprovechar el factor campo para romper su mala dinámica. Balaídos debe convertirse en un impulso para un equipo que ha demostrado tener argumentos para competir, pero al que le está costando transformar sus actuaciones en resultados. Giráldez buscará recuperar la versión más reconocible de los suyos para volver a sumar de tres en tres.

Además, los de Claudio Giráldez llegan después de sufrir una dolorosa derrota en Europa League ante el Bournemouth por 1 a 2, en un partido que tenían encarrilado y en el que incluso jugaron con superioridad numérica durante buena parte del encuentro.

La derrota del Celta en Europa League. / Imago.

El Celta se adelantó gracias a un tanto de Iago Aspas, pero no supo aprovechar la expulsión de Diakité en el minuto 22 y terminó viendo cómo el conjunto inglés remontaba el marcador. Una derrota que deja a los vigueses muy tocados en Europa y aumenta la necesidad de reaccionar en Liga, donde ya acumulan cuatro jornadas consecutivas sin ganar.

El Villarreal busca prolongar su impulso europeo

El Villarreal, por su parte, también necesita encontrar una mayor regularidad en Liga. Los de Iñigo Pérez vienen de caer por 3-2 ante el Barcelona en el Camp Nou, pese a haber conseguido una ventaja de dos goles, pero han conseguido cambiar las sensaciones con una victoria europea de mucho valor.

La derrota ante los azulgranas supuso un golpe después de dejar escapar una ventaja importante, pero el equipo respondió en Champions con un triunfo por 0-1 ante el Slavia de Praga, gracias al tanto de Tajon Buchanan. Una victoria que refuerza la confianza del vestuario antes de afrontar un nuevo compromiso liguero y que buscará confirmar en Balaídos.

¿Dónde ver el Celta - Villarreal?

El partido correspondiente a la decimocuarta jornada de LaLiga EA Sports se disputará este domingo 29 de noviembre, a partir de las 18:30 horas, en el estadio de Balaídos.

El encuentro podrá seguirse en directo a través de Movistar LaLiga, mientras que los aficionados podrán seguir toda la información, el minuto a minuto y la última hora del choque a través de ESTADIO Deportivo.

Alineaciones probables

Celta: Radu, Marcos Alonso, Javi Rodríguez, Cáceres, Javi Galán, Ilaix Moriba, Febas, Javi Rueda, Williot Swedberg, Pablo Durán y Hugo Álvarez.

Villarreal: Gulácsi, Alex Freeman, Logan Costa, Renato Veiga, Carlos Romero, Buchanan, Pape Gueye, Comesaña, Moleiro, Mikautadze y Tani Oluwaseyi.