El técnico amarillo reconoce que al equipo todavía le falta finura con el balón, pero confía en que el triunfo en Praga sirva como punto de inflexión; por otro lado, Moleiro también pone en valor una victoria que considera fundamental para seguir aspirando a la siguiente ronda de la Champions

El Villarreal encontró en Praga algo más que tres puntos. La victoria ante el Slavia (0-1) permitió al conjunto castellonense seguir con opciones de avanzar en la Champions y, sobre todo, recuperar parte de la confianza que necesitaba. Íñigo Pérez no escondió las dificultades que atravesó su equipo, pero sí quiso poner el foco en el valor de un resultado que puede marcar el camino de las próximas semanas.

"Las victorias generan confianza", resumió el entrenador, que espera que el grupo sea capaz de "aprovechar la inercia" en los siguientes compromisos. El técnico consideró que el triunfo tenía una importancia especial por lo que había en juego: "La victoria era fundamental a nivel de competición y clasificación".

No fue, en cualquier caso, una noche sencilla. El Villarreal tuvo que convivir con la presión de un Slavia intenso y con sus propias dificultades para manejar el balón. Pérez reconoció que sus futbolistas sintieron la "responsabilidad" de defender el escudo amarillo y también cierta "ansiedad" por sacar adelante el encuentro. "La ansiedad ha aparecido más allá del estrés que nos ha provocado el Slavia", explicó.

"Nos ha faltado finura y estamos con un componente de ansiedad, pero el equipo al que nos hemos enfrentado es capaz de presionar hombre a hombre, repite esfuerzos y genera estrés", analizó.

Para Pérez, el resultado también debe servir para reforzar el compromiso colectivo. "Ganar es importante por el colectivo, el compromiso y la actitud. La mejora del equipo está en la finura con el balón y ojalá estas victorias nos sirvan para progresar", añadió. Y dejó claro que no se queda únicamente con el marcador: también considera relevante "cómo" se consiguen los resultados.

En una línea parecida se expresó Alberto Moleiro, que calificó de "de vital importancia" el triunfo en la capital checa. El centrocampista admitió que el partido tuvo momentos complicados, aunque el Villarreal supo mantenerse fiel a su plan. "Era vital ganar, con frío y con dificultades, pero los tres puntos eran muy importantes", señaló.

Alberto Moleiro / Imago

"Nos ha costado bastante encontrar ocasiones y que no nos generaran ellos, pero al final hemos podido encontrar el gol. Nos lo han puesto difícil porque ellos apretaban y nosotros no conectábamos con los de arriba", explicó Moleiro.

"Desde fuera parece que al Slavia hay que ganarle obligado, pero ha sido un rival incómodo y difícil", insistió. Y reconoció que la falta de confianza puede estar pasando factura al equipo: "No salen las cosas".