El padre Israel Risquet González recordó en el programa 'La Pasión' su infancia en Nervión, la influencia de sus abuelos y cómo su tío le inculcó el beticismo hasta llevarlo a las gradas de los Supporters

Hay recuerdos que se llevan en el corazón e Israel Risquet González, sacerdote y bético desde niño, tiene uno muy especial: un pequeño detalle que, según le han contado, contiene un poco de césped del Benito Villamarín. Lo enseña con orgullo y cariño, como quien muestra una parte de su propia historia. Porque su vínculo con el Betis viene de lejos, de una infancia en Nervión marcada por las dificultades, pero también por el cariño de sus abuelos y la pasión que le transmitió su familia.

El sacerdote repasó su trayectoria personal en el programa 'La Pasión', donde explicó que su principal devoción es el Cristo de la Sed, al que atribuye el comienzo de su camino en la fe. "Bueno, no puede ser otra que mi Cristo de la Sed, que fue donde recibí la chispa de la fe, donde crecí en los sacramentos, donde conocí a la Iglesia, y esa es mi devoción", cuenta.

Su historia familiar no fue sencilla. Su padre abandonó el hogar cuando era pequeño y su madre falleció con apenas 27 años. Él y su hermana quedaron al cuidado de sus abuelos maternos, con quienes creció en una casa humilde, pero llena de afecto. De ellos conserva un recuerdo especialmente agradecido: "Entonces, fue una infancia buena, dura, pero buena".

El fútbol también tuvo un papel importante en aquella etapa. Su tío Candy, un bético de toda la vida, comenzó a llevarlo al estadio junto a sus primos. Aquellas visitas terminaron convirtiéndose en una pasión que fue creciendo con los años. Primero desde Gol Sur y después, cuando tuvo permiso para hacerlo, en la zona de los Supporters. Tenía apenas diez u once años cuando empezó a vivir el Betis de una manera todavía más intensa.

De aquella vinculación verdiblanca conserva incluso el recuerdo de haber pisado el césped del Villamarín y haberse hecho una fotografía familiar sobre el terreno de juego. De ahí también el valor sentimental de ese llavero que siempre lleva consigo.

El padre Israel Risquet González en La Cartuja / Instagram

Risquet no entiende el fútbol sin esa capacidad para reunir a personas diferentes alrededor de una misma emoción. Lo define como un espacio de encuentro y fraternidad, aunque marca una línea que considera innegociable cuando la pasión se descontrola. "Bueno, la violencia nunca está justificada, ni en el fútbol, ni en ninguna otra ocasión; no porque nosotros seguimos a Jesucristo, que murió perdonando a los enemigos", señala.

Su mensaje no pasa por renunciar a la intensidad con la que vive el fútbol, sino por disfrutarla sin convertirla en enfrentamiento. "Se puede vivir con pasión, una pasión que no ofenda, que no engendre una violencia, pero sí se puede vivir con una pasión apasionada, siendo vehemente pero sin violencia; la violencia no ayuda a nada", concluye.