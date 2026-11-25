El delantero solo ha podido marcar un gol a las órdenes de Sergio Francisco pero es uno de los fijos para el ex de la Real Sociedad

El Burgos firmó el pasado fin de semana un importante triunfo en su lucha por mantenerse en los puestos de play off de ascenso. El cuadro de Sergio Francisco rompió la racha de triunfos del Albacete y venció por la mínima a los manchegos. Este jueves, uno de los fijos para Sergio Francisco como es Javi Llabrés, que llegó el pasado verano procedente del Mallorca, analizó el triunfo ante el Albacete y no dudó en hablar desde la exigencia.

Javi Llabrés ha participado en los 15 partidos de Liga y ha sido titular en 14 de ellos. Con más de 1.000 minutos en su casillero, Llabrés apostó por mejorar los errores vistos ante un Albacete en puestos de descenso: "Fue un partido trabado y creo que no estuvimos bien. Lo hemos comentado internamente y pienso que concedimos mucho al rival y en casa debemos de hacernos aún más fuertes. Al final conseguimos la victoria y por eso estamos en la parte alta de la clasificación".

Lo mejor del Burgos ante el Albacete

El Burgos logró mantener su portería a cero ante un Albacete que venía en una gran dinámica y Javi Llabrés valoró que ese aspecto termina dando puntos: "Eso te da puntos. Si somos capaces de cerrar la portería estaremos más cerca de ganar porque arriba tenemos mucho potencial. Aún teniendo pocas oportunidades, somos capaces de marcar y es una virtud que debemos aprovechar".

El ex del M allorca apostó también por llegar a su mejor versión, esa que parece que aún no se ha podido ver en El Plantío: "En estas quince jornadas he jugado casi todo. Esa continuidad te da confianza y me encuentro bien. Estoy dando un paso adelante a nivel físico y llego mejor a los finales de los partidos. Todavía no se ha visto mi mejor versión. Estoy agradecido por la confianza que me están dando. Creo que está faltando finalizar las jugadas, creo que tengo capacidad de hacer goles y en ese aspecto tengo me mejorar".

Sobre el próximo rival del Burgos, un Eibar que suma seis encuentros consecutivos sin conocer la victoria, Llabrés no se fía de la dinámica del conjunto de Ipurúa: "Las dinámicas son engañosas. Ellos empezaron muy bien y ahora llevan varios partidos sin ganar, tienen un gran equipo y jugar en Ip﻿urua es complicado. Ellos querrán ganar ante sus aficionados y debemos estar muy concentrados si queremos sacar algo positivo".

Un Burgos por encima de lo esperado

Por último, habló del mérito del Burgos al estar por delante de equipos que le superan claramente en presupuesto: "La situación que tenemos en la clasificación debe de darnos tranquilidad y soltura para afrontar los encuentros con ese colchón de puntos. Alcanzar los 27 puntos en la jornada 15 es para tenerlo muy en cuenta. Hay equipos que nos doblan el presupuesto y por eso lo que estamos haciendo tiene mucho mérito. Hay que ir poco a poco porque queda mucha temporada".