Con subcampeonato en juego en el Mundial de Fórmula 1 y la expectación de qué harán Alonso y Sainz llega la penúltima cita del campeonato en Qatar

El Circuito Internacional de Losail acoge este fin de semana la penúltima cita del calendario de Fórmula 1 con el subcampeonato de pilotos en juego y el tercer puesto en el Campeonato de Constructores, que significa un buen puñado de millones para las escuderías.

El triunfo de Max Verstappen en Las Vegas y el lío entre los Ferrari de Hamilton y Leclerc dejó casi sentenciada la segunda posición a favor del 'neerlandés volador', que ahora aventaja en 37 puntos a Lewis Hamilton y en 40 a George Russel y Lando Norris, por lo que un buen resultado en Qatar podría asegurarle la segunda plaza tras Kimi Antonelli, campeón desde hace varias semanas.

La emoción en el Mundial de Constructores, por su parte, está en saber quien se queda con el tercer puesto entre McLaren y Red Bull, después de que Mercedes sea primero y Ferrari segundo.

En cuanto a los españoles, Carlos Sainz vivió una de sus mejores carreras en un circuito en el que se llevó, precisamente, uno de sus mayores sustos, cuando se 'comió' una alcantarilla que le costó una sanción hace unos años.

Fernando Alonso, durante el Gran Premio de México. / IMAGO

Sin embargo, Fernando Alonso viene de hacer una de sus carreras más decepcionantes en la Ciudad del Pecado y sólo espera terminar bien la temporada para irse a competir muy cerca de ahí en enero, al Rally Dakar 2006.

Horarios del GP de Qatar de F1 2026

La Fórmula 1 continúa en Doha (Qatar) su recta final de la temporada y gracias a la similitud horaria entre España y este país asiático -donde sólo hay dos horas de diferencia-, los aficionados a la Fórmula 1 tendrán que reservar las primeras horas de la tarde para ver la acción en pista este fin de semana.

VIERNES 27 DE NOVIEMBRE

Entrenamientos Libres 1: 14:30 - 15:30 horas

Entrenamientos Libres 2: 18:00 - 19:00 horas

SÁBADO 28 DE NOVIEMBRE

Entrenamientos Libres 3: 15:30 - 16:30 horas

Clasificación del GP de Qatar: 19:00 horas

DOMINGO 29 DE NOVIEMBRE

Carrera del GP de Qatar: 17:00 horas (57 vueltas)

Dónde ver el GP de Qatar de F1 2026

El Gran Premio de Qatar de Fórmula 1 se podrá ver tanto en la plataforma de DAZN F1 como en Movistar Plus+. Cabe recordar que ambos requieren suscripción, en Movistar hay que tener contratada su televisión además del paquete Motor. En el caso de DAZN, es necesario tener contratado el paquete total o el esencial de la plataforma.

Por otra parte, podrás seguir el Gran Premio de Qatar 2026 mediante ESTADIO DEPORTIVO, donde encontrarás todas las noticias, crónicas y un seguimiento exhaustivo de la categoría reina del automovilismo, con la clasificación del sábado y la carrera del domingo.