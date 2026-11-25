El entrenador catalán salió en defensa del seleccionador brasileño ante las críticas del exdelantero, que cuestionó su trabajo al frente de la 'Canarinha': “El problema no es perder, es la forma en la que pierde”

El futuro de Pep Guardiola vuelve a estar relacionado con los banquillos de las selecciones nacionales. Desde hace tiempo, el nombre del entrenador catalán aparece vinculado a la posibilidad de dirigir a un combinado nacional, especialmente por su trayectoria y su experiencia al frente de algunos de los grandes clubes europeos. En ese contexto, Romário quiso preguntarle directamente si se plantearía entrenar a Brasil durante la entrevista que ambos protagonizaron en el programa Romário TV.

Sin embargo, la conversación terminó tomando otro rumbo. Carlo Ancelotti se convirtió en el protagonista de un intercambio de opiniones entre ambos, después de que el exdelantero brasileño cuestionara el trabajo del italiano al frente de la selección brasileña y Guardiola saliera en su defensa.

Ese interés por el fútbol de selecciones no es casual. Durante la entrevista, Guardiola también habló de la posibilidad de dirigir a Italia, una opción que llegó a plantearse tras mantener conversaciones con Paolo Maldini y Leonardo. El catalán reconoció que fue un honor recibir aquella propuesta, aunque consideró que necesitaba parar después de 18 años entrenando. Además, dejó entrever que dirigir una selección podría ser un próximo paso en su carrera.

Guardiola planta cara a Romário por Ancelotti

El técnico catalán no tardó en responder cuando Romário le preguntó por la posibilidad de convertirse algún día en seleccionador de Brasil. Antes de entrar en materia, Guardiola lanzó una pregunta al exdelantero: "¿No eres muy amigo de Carlo, verdad?". Romário aclaró que no tenía una relación de amistad con Ancelotti y que sus críticas respondían exclusivamente a su preocupación por la selección brasileña.

El campeón del mundo de 1994 no escondió su decepción con el rendimiento del equipo. Después de la derrota por 3-2 ante Japón, había llegado a pedir públicamente la destitución del italiano. "Yo esperaba que fuera diferente en Brasil, y no lo está siendo·, explicó Romário. Y añadió: "No tengo nada contra Carlo. Soy brasileño, quiero ver ganar a mi selección y eso no está pasando".

Romario y Ancelotti durante el mundial / Imago

Su crítica principal recalca la forma de jugar de la selección: "El problema no es perder, es la forma en la que pierde", afirmó Romário. Guardiola, sin embargo, mantuvo su postura y fue contundente al defender al entrenador italiano. "Lo siento, Romário, sería incapaz de dudar de la capacidad de Carlo. Es imposible, porque lo conozco", respondió el catalán.

El entrenador también quiso poner en contexto la dificultad de dirigir a la selección brasileña y la enorme presión que soporta quien ocupa ese banquillo. “No es llegar aquí Carlo, Pep, Jürgen Klopp o José Mourinho y hacer que la selección pentacampeona vuelva a ser campeona del mundo en dos días. A veces hace falta más tiempo”, explicó.

Guardiola destacó especialmente la capacidad de Ancelotti para gestionar un vestuario y su inteligencia táctica. “Es un líder en la gestión del grupo. Dicen que es el número uno. Me he enfrentado a él, es muy intuitivo e inteligente en la toma de decisiones tácticas”, añadió. Eso sí, también reconoció que el fútbol no concede tiempo ilimitado a los entrenadores: “Él sabe, como yo, que si no gana, no dura”.

Guardiola y la opción de Italia

Guardiola también desveló que estuvo cerca de convertirse en seleccionador de Italia tras los contactos con Paolo Maldini y Leonardo. "Fue uno de los mayores honores de mi carrera que pensaran en mí para entrenar a la selección italiana", reconoció el catalán, que explicó los motivos de su negativa: “Sentí que tenía que parar. Llevaba 18 años entrenando y necesitaba más tiempo para mí”. Además, dejó una confesión que alimenta los rumores sobre su futuro: “Si me lo hubieran propuesto uno o dos años después, probablemente habría aceptado”.