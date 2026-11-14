Rajada de Romario contra Carlo Ancelotti: "¡Recoge tus cosas y lárgate de aquí!"

La derrota de Brasil contra Japón, por 3-2, ha hecho que el delantero, campeón del mundo en el año 1994 y considerado una leyenda en su país, lance una fuerte crítica contra el entrenador italiano al que se le acaba el crédito

A Carlo Ancelotti comienza a acabársele el crédito como entrenador de la selección de Brasil, cinco veces campeona del mundo. Después de ser eliminada en los octavos de final del Mundial 2026, la derrota ahora contra Japón, por 3-2, en un amistoso ha hecho que el técnico italiano reciba grandes críticas. Romario, leyenda goleadora del fútbol brasileño y campeón del mundo en 1994, ha pedido la salida inmediata de Carlo Ancelotti por los malos resultados cosechados de un combinado sudamericano que no levanta cabeza.

Brasil lleva ya varias ediciones sin ser siquiera favorita para ganar un Mundial del fútbol y la apuesta por Carlo Ancelotti no ha salido bien ya que el combinado verde-amarelo se quedó en los octavos de final de la pasada Copa del Mundo. Instancia en la que no quedaba apeado desde la edición de 1990. Esta serie de malos resultados ha hecho que figuras como Romario no tengan ninguna piedad con el entrenador italiano.

Romario pide la salida de Carlo Ancelotti de la selección de Brasil

Romario, considerado una leyenda en Brasil y uno de los mejores goleadores de la historia, ha pedido la salida de Carlo Ancelotti a través de sus perfiles en redes sociales. "¡Ancelotti, ya basta! ¡Recoge tus cosas y lárgate de aquí!".

El delantero, a pesar de la crítica, ha mostrado su respeto a Carlo Ancelotti por su trayectoria como entrenador, pero ha señalado que la situación como técnico de Brasil no es sostenible. "Nadie discute tu trayectoria. Eres uno de los mejores entrenadores que el fútbol mundial haya visto, pero eso fue a nivel de clubes. Con la selección brasileña, hasta ahora, no has demostrado de lo que eres capaz. ¡Ya no podemos más!".

"Con la selección brasileña, hasta ahora, no has demostrado de lo que eres capaz. ¡Ya no podemos más!"

El ex delantero le ha pedido al italiano que siga su carrera en otro lado. "¿Quieres seguir entrenando? Vuelve a los clubes donde te diste a conocer. Porque la Selección Brasileña no puede seguir esperando a ver qué pasa".

Carlo Ancelotti, durante una rueda de prensa como seleccionador de Brasil. / IMAGO

No se ha quedado ahí Romario, el cual también ha tenido palabras para el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Samir Xaud. "El mensaje ahora va dirigido al presidente de la CBF, Samir Xaud. Eres joven, brasileño y creo que buscas lo mejor para nuestro fútbol. Es hora de que demuestres que tienes el valor de tomar una decisión".

De hecho, el ex futbolista ha pedido que el máxima mandatario del fútbol brasileño tome medidas de manera inmediata para revertir la situación del combinado brasileño el cual está muy lejos de ser la selección dominante y que infundía respeto en el pasado. "¡Maldita sea, señor presidente! ¡Que manden a Ancelotti a casa...! No podemos jugar con la camiseta de la selección nacional. Ya hemos pasado bastante vergüenza y no podemos arriesgarnos a perder otro Mundial. Una vez finalizado el Mundial, no sirve de nada lamentarse. ¡Es hora de actuar!".